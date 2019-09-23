AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yargı paketi taslak metnini CHP Grup Başkanvekili Engin...
1 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yargı paketi taslak metnini CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a teslim etti. Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:46 Kaynak: İHA
CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile gizli görüşme yaptığı iddialarına AK Parti'den sert tepki AK Parti, yeni yargı paketinin taslak metninini CHP'ye sundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de Kaşıkçı mesajı: Hakkını aramaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü