AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş , yargı paketi taslak metnini CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç 'a teslim etti. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile gizli görüşme yaptığı iddialarına AK Parti'den sert tepki