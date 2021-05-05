AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Hiçbir sorunumuza çözüm üretmeyen Anayasa ile yolumuza devam etmek istemiyoruz" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Hiçbir sorunumuza çözüm üretmeyen Anayasa ile yolumuza devam etmek istemiyoruz"

05.05.2021 17:56
AK Parti Grup Başkanvekili Turan:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz 21. yüzyılı ıskalamak istemiyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz 21. yüzyılı ıskalamak istemiyoruz. Artık bize yakışmayan, adeta dar gelen, hiçbir sorunumuza çözüm üretmeyen Anayasa ile yolumuza devam etmek istemiyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konuları değerlendirdi. Turan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı yeni Anayasa teklifine ilişkin olarak, "MHP bizim rakibimiz değil refikimizdir. MHP'nin bu davetimize olumlu yaklaşımı büyük bir mesai verip, emek harcayıp, hızlı bir şekilde nihayete erdirip, paylaşmasını çok kıymetli buluyoruz. Önümüzde darbe ürünü bir Anayasa var, 19 defa değişmiş, milletimizi vaktini çalmış, zaman kaybettirmiş, vesayetin büyümesine en büyük katkıyı vermiş, ülkemize onlarca yıl kaybettiren sorunların temelinde yatan bir Anayasa var. Anayasa değişikliği ile ilgili tüm partilerimize Cumhurbaşkanımızın çağrısı olmuştu. Bu çağrıdan sonra da partilerin iyi niyetle, uzlaşı zemini içinde çalışma yapacağını bir metin ortaya çıkaracağını, metinler üzerinden değerlendirme olacağını ifade etmiştik. Dün ilk adım atılmış oldu. Partimizin de özellikle Profesör Yavuz Atar hocamızın başkanlığında nitelikli bir ekibin çalıştığını, çalışmalarını nihayete erdiğini, çalışmanın parti kurullarımızca değerlendirileceğini ifade etmek isterim. Bizim de bu şekilde metnimiz ortaya çıktıktan sonra başta Cumhur İttifakı olmak üzere tam paydaşlarla paylaşacağımızı, tüm partilerin yapılmasını kıymetli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Biz 21. yüzyılı ıskalamak istemiyoruz. Artık bize yakışmayan, adeta dar gelen, hiçbir sorunumuza çözüm üretmeyen Anayasa ile yolumuza devam etmek istemiyoruz" diye konuştu.

Turan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, MHP'nin Anayasa teklifini reddetmesini eleştirerek, bakmadan incelemeden reddedilemeyeceğini savundu. Turan, "Bu tarihi bir fırsat, bu fırsatı kaçırmamak lazım. Her parti farklı düşünebilir. İttifaklarımız, partilerimiz, tüzüklerimiz farklı olabilir. Bu ülkede aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Hepimizin kıvançla, gururla, övünçle savunacağı bir metin olması lazım" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun açıklamalarına değinen Turan, "Psikolojik sorunları olduğunu düşündüğümüz, tedaviye muhtaç olduğunu düşündüğümüz, kavgayla, gerginlikle, iftirayla hep ev kaçakçılığıyla gündeme gelen bir milletvekilimiz. O yüzden 128 kuruşluk olduğunu düşündüğümüz bu kişinin cevabı hak etmediğini düşünüyoruz. Önümüzdeki problem var. Biz darbeden, silahtan, dünyaya meydan okumaktan korkmadık, Aykut'tan mı korkacağız. FETÖ'ye karşı kedi gibi olanların, bize aslan kesilmelerini ibretle izliyoruz. PKK'ya karşı bir söz edemeyenlerin, PYD'ye söz kırpmaktan başka bir şey yapamayanların bize karşı aslan gibi olmalarını ibretle izliyoruz. CHP şimdiye kadar nerede durmuşsa, Aykut'ta bugün orada duruyor. 27 Mayıs'ta, 28 Şubat'ta, 24 Nisan, 15 Temmuz'da neredeyseler, oradalar" şeklinde konuştu.

Meclisin gündeminde Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun üye seçimi olacağını ifade eden Turan, TBMM'nin yedi üye seçeceğini söyledi. - ANKARA

Bülent Turan, AK Parti, Anayasa, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Hiçbir sorunumuza çözüm üretmeyen Anayasa ile yolumuza devam etmek istemiyoruz' - Son Dakika


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