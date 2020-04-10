AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, gündemi değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Toplum vicdanını yaralayan hiçbir suçla alakalı biz infaz indirimi getirmiyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Toplum vicdanını yaralayan hiçbir suçla alakalı biz infaz indirimi getirmiyoruz. Bu manada insanların kalben müsterih olmalarını rica ediyorum." dedi.

Zengin Mecliste, partisinden bir grup milletvekili ile düzenlediği basın toplantısında, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Meclisin bu günlerde çok zor şartlar altında görev yaptığını, ellerinden geldiğince milletin işlerini kolaylaştırmak için gayret sarf ettiklerini belirten Zengin, uzun zamandır en zor olan kanun görüşmelerden birisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Genel Kurulda görüşülmekte olan infaz düzenlemesi teklifinin, yaklaşık 7 aydır üzerinde çalıştıkları bir kanun olduğunu ifade eden Zengin, "Zor bir kanun. Biz burada şu an cezaevlerinde bulunanlar üzerinden konuşuyoruz. Ama tabii ki bu suçun mağdurları var. Toplum üzerinde yarattığı bir etki var. Bu manada çok ince bir çizgi üzerinde yürüyoruz. Görüşmelerin ne kadar gergin geçtiğini herkes görüyor. Özellikle HDP grubunun devamlı olarak yoklama talepleri var. Az önce bir toplantıda öğrendim ki bir günde arkadaşlarımız 6 bin maske tüketmiş. İçeride kalabalık oluyoruz ve zaman zaman nefes almak zorlaşıyor. Dün Meclis Başkanvekilimiz Levent Gök çok uzun görev yaptı ve bugün Sadi Bey'den görevi devralmasını rica etti. Bu şartlar altında görev yaparken insani anlamda bir anlayış bekliyorsunuz. Siyasi partilerin yoklama istemesi çok tabiidir fakat konuşmasak da bu şartlara uygun bir çalışma anlayışı bekliyoruz." dedi.

Zengin, yaşları itibarıyla sokağa çıkması uygun olmayan 100'e yakın, ayrıca tedavi gören milletvekillerinin olduğunu, duruma bu yönüyle bakıldığında milletvekillerinden özel bir anlayış beklediklerini söyledi.

Türkiye gündemi için önemli konularından birinin Genel Kurulda görüşüldüğünü ancak muhalefet partilerinden özellikle HDP grubundan bu kanun teklifinin çıkmaması yönünde özel bir uğraş sarf edildiğini gördüklerini belirten Zengin, "Danışma Kurulu toplantısında, bu kanunun mümkün olduğunca kısa bir sürede çıkması adına MHP grubuyla birlikte hafta sonu da çalışmaya karar verdik. Bu manada bizi uzun bir süreç bekliyor. Danışma Kurulu toplantısındaki teklifimize göre cumartesi, pazar ve pazartesi çalışma kararı aldık. Ara vermeyeceğiz çünkü Türkiye için önemli bir konu." ifadelerini kullandı.

"Neyin suç olduğuna, neyin ceza olduğuna Mecliste karar vermiyoruz"

İnfaz düzenlemesi kanun teklifine ilişkin kamuoyuna yanlış anlatıların olduğunu, gerçeğin büküldüğünü gördüğünü vurgulayan Zengin, şöyle devam etti:

"Burada bir algı operasyonu yapılıyor demek istemiyorum ama gerçeğin öneminin kaybolduğunu görüyorum. Gerçek bükülerek bazı şeylerin anlatıldığını görüyorum. Bazı kodlamalar yapılıyor ve bu kodlamalar üzerinden anlatımlar yapılıyor. Kamuoyunu tahrik edecek; kadınlarla ilgili suçlar konusu, kimler tahliye olacak bunlar anlatılırken bilerek gerçeğin büküldüğünü görüyorum. Bir suç ortaya çıktığında hem şahıslar maddi manevi, hem de toplum zarar görüyor. Neyin suç olduğuna, neyin ceza olduğuna bir mahkeme kurarak Mecliste karar vermiyoruz. Nihayetinde taraflar kendi suçsuzluklarını iddia edebilirler. Kendileriyle alakalı bir soruşturma yapılmış, mahkemeye intikal etmiş ve mahkeme bir ceza ortaya koymuştur.

Uzun süreçten sonra hüküm kesinleşmiştir ve infaz aşamasına gelmiştir. Bizim yaptığımız şey bir af değil. Af denilen şey, cezayı ve suçu ortadan kaldırmaktır. Bizim yaptığımız şeyde ceza da yerindedir, suç da. Bazı suçlar açısından infazın süresini azaltıyoruz. Yani 3'te 2 olanlardan bir kısmını 1 bölü 2'ye indiriyoruz. Kanunda çok açık bir biçimde hangi suçlarla ilgili indirim yaptığımız da ortadadır. Bizim kendi sınırlarımız var; teröre dair suçlar, cinsel suçlar, kasten adam öldürme suçları... Toplum vicdanını yaralayan hiçbir suçla alakalı biz infaz indirimi getirmiyoruz. Bu manada insanların kalben müsterih olmalarını rica ediyorum. Özellikle kadınlar rahat olsunlar. Kadınların tüm hak ve hukuku başta biz kadın milletvekillerine emanettir. Onların rahatsız olacağı hiçbir şey bu Meclisten çıkamaz."

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM'de bazı milletvekillerinin konuşma metinlerinin matbu hazırlandığını söyledi.

Milletvekillerinin, ellerine gelen o metinleri okurken kullandıkları ifadelerden, telaffuzlarından hukuki kavramlara yeteri kadar vakıf olmadıklarını gözlemlediklerini ifade eden Zengin, anlatılanların bir tez üzerine gerçekleştiğini dile getirdi.

Ancak işini çok iyi yapan milletvekillerinin de olduğunun altını çizen Zengin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ama genelde hazırlanan kodlamalarla bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun en iyi örneği, geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarıyla alakalı yaptığımız çalışmadır. Bir önerge oylamasına biz 'hayır' diye elimizi kaldırdığımızda sanki bir kanun teklifine 'hayır' demişiz gibi muazzam bir kampanya yapılıyor. 'Sağlık çalışanları kanununa AK Parti ve MHP hayır dedi...' Bu zinhar bir yalandır. Bu süreç bittiğinde o kununu da çıkaran biz olacağız. İsteyen destek verir ama AK Parti ve MHP bu düzenlemeyi de yapmış olacak. Türkiye zor bir zamandan geçiyor, herkesin kendini evine kapattığı yerde şu an en yoğun çalışan yer TBMM'dir. Hem milletvekillerimize, hem tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Özlem Zengin, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:34 Kaynak: AA

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