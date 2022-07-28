Halkın hizmetkarı olduklarını belirten Özbek, Hakkari'nin en ücra köşesine kadar tüm bölgelerde halkla kaynaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek, şehit güvenlik korucularının taziyesine katıldı - Son Dakika

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