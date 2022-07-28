AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek, şehit güvenlik korucularının taziyesine katıldı - Son Dakika
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AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek, şehit güvenlik korucularının taziyesine katıldı

28.07.2022 14:59
AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek, şehit güvenlik korucularının taziyesine katıldı

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, beraberindeki partililerle 4 gün önce Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucularının ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, beraberindeki partililerle 4 gün önce Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucularının ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Şemdinli'nin Uğuraçan köyünde şehit güvenlik korucuları Bülent Vermez, Veysi Sebik, Kemal İmece ve Avdi Demir'in taziyesine katılan Özbek, şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Ardından Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar ve partililerle bir araya gelen Özbek, teşkilat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'yı ziyaret eden Özbek, yeni belediye hizmet binası ile seyir tepesinin ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Halkın hizmetkarı olduklarını belirten Özbek, Hakkari'nin en ücra köşesine kadar tüm bölgelerde halkla kaynaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Özbek'e, Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek, şehit güvenlik korucularının taziyesine katıldı - Son Dakika

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