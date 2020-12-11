AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür, sınırdaki ilçeleri ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür, sınırdaki ilçeleri ziyaret etti

11.12.2020 18:06
AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür, sınırdaki ilçeleri ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki heyet Irak-Türkiye sınırında bulunan ilçe ve beldeleri ziyaret etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki heyet Irak- Türkiye sınırında bulunan ilçe ve beldeleri ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Gür ve beraberindeki AK Parti heyeti Irak sınırında bulunan Şemdinli ilçe merkezi ve Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu. AK Parti teşkilatları, belediye, esnaf, STK temsilcilerini ziyaret eden Başkan Gür ve beraberindeki heyet ve beldelerin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Esnaflarla da bir süre sohbet eden AK Parti heyeti, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyip not aldı.

Hakkari'ye bağlı Çukurca, Şemdinli, Derecik ve belde, köy ve mezralara bir çıkarma yapan AK Parti heyeti yöre halkı tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. - HAKKARİ

AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür, sınırdaki ilçeleri ziyaret etti
AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür, sınırdaki ilçeleri ziyaret etti
AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür, sınırdaki ilçeleri ziyaret etti
AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür, sınırdaki ilçeleri ziyaret etti

AK Parti, Hakkari, Irak, Gür, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür, sınırdaki ilçeleri ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Hafta sonu kısıtlaması öncesi öncesi İstanbul'da trafik kilitlendi Son iki yılda sadece 15 galibiyet alabilen Türk takımları Avrupa kupalarına direkt katılamayacak Aldatıldığını düşünen koca, karısına ve teyzesinin oğluna kurşun yağdırdı Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu Kız çocuğunu küpeleri için kaçırmaya çalışan 2 şüpheli, linç edilmekten zor kurtarıldı Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama uyarısı: Vatandaşlarımız saat 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmeli Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama uyarısı: Vatandaşlarımız saat 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmeli         
17:57
Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak         
17:24
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Avukat kılığına giren şahıs, adliyede bir aileyi dolandırmak isterken yakalandı Avukat kılığına giren şahıs, adliyede bir aileyi dolandırmak isterken yakalandı         
16:59
100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay         
16:50
Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor         
16:07
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor         
14:17
Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması         
13:34
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Pazarlık masasında yer alacak engelli kadın işçiden asgari ücretlilere mesaj: Bana güvenin Pazarlık masasında yer alacak engelli kadın işçiden asgari ücretlilere mesaj: Bana güvenin         
11:50
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı         
18:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 18:16:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür, sınırdaki ilçeleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei