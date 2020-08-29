AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanlığına Cumhur Demir seçildi - Son Dakika

AK Parti Hakkari Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi yapıldı.
Merzan Futbol Sahası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
AK Parti MKYK Üyesi İstanbul Milletvekili Erol Kaya, kongrede yaptığı konuşmada, kentteki yatırımlara değinerek, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Divanın oluşturulmasından sonra tek listeyle yapılan seçimde mevcut başkan Cumhur Demir yeniden Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.
Tebrikleri kabul eden Demir, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.
Kongreye, AK Parti Doğu Anadolu Teşkilat Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci ve partiler katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 18:41 - Kaynak: AA
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