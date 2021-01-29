AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman havuç üreticilerini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan'da havuç üretim tesisini ziyaret etti.

Yayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amik Ovası'nda havuç, patates ve soğan için destekleme çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Havucun, ilçenin önemli markalarından olduğunu aktaran Yayman, Kırıkhan havucunun kokusu, rengi ve lezzetiyle dünyanın en güzellerinden olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu da 22 bin dekarlık alanda havuç üretimi yapıldığını, yılda 80-90 bin ton verim elde edildiğini bildirdi.