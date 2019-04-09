Son Dakika Haberleri: AK Parti Heyetinden Vali Yaman'a Ziyaret

AK Parti Heyetinden Vali Yaman'a Ziyaret

42 dakika önce

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, partilerinden belediye başkanı seçilen başkanlarla birlikte Vali Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

AK Parti Heyetinden Vali Yaman'a Ziyaret, System.String[]
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, partilerinden belediye başkanı seçilen başkanlarla birlikte Vali Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Yeşilli İlçe Başkanı Hayrettin Demir,Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ve AK Parti Mardin İl Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şehmus Akbacı ile birlikte Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret etti. Toplantıda Kılıç, seçimlere ilişkin bazı bilgilendirmelerde bulundu.

Mardin Valisi Mustafa Yaman seçim döneminde yapılan özverili çalışmalardan dolayı heyeti tebrik etti.

Ziyaret Mardin ile ilgili yapılan genel istişarelerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:10 Kaynak: İHA

Faruk Kılıç, Mustafa Yaman, Mardin, AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok AK Partili Yavuz: İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İsteyeceğiz Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsununuz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 14:52:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Heyetinden Vali Yaman'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]