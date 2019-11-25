Son Dakika Haberleri: AK Parti heyetinin Yüksekova ziyareti (2)
Son Dakika Güncel AK Parti heyetinin Yüksekova ziyareti (2) - Son Dakika

AK Parti heyetinin Yüksekova ziyareti (2)

6 saat önce

AK Parti heyetinin AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığını ziyaret etmesi Heyetin AK Parti binasının önünde davul zurna eşliğinde halay çekmesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in konuşması Heyetin...

AK Parti heyetinin AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığını ziyaret etmesi

Heyetin AK Parti binasının önünde davul zurna eşliğinde halay çekmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in konuşması

Heyetin partililerle vedalaşması HAKKARİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya ve bazı AK Parti milletvekilleri Yüksekova'da Ak Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Yüksekova'da, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici ve partililer tarafından karşılanan Kandemir ile Kaya, parti binasında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'nin huzura kavuştuğu sürece İstanbul'da da mutluluğun arttığını, Hakkari'de insanların gözünün içi, çocukların yüzü güldükçe bütün Türkiye'deki insanların yüzünün güldüğünü vurguladı.

"Kadınlara karşı en büyük şiddeti terör örgütü gencecik kız çocuklarımızı dağa kaçırarak, istismar ederek yapmıştır." diyen Kaya, Batı medyasının terör örgütünün kız çocuklarını nasıl istismar ettiğini haber yapmadığını söyledi.

Kandemir de kadınlarla gençlerle büyüklerle kanaat önderleriyle el ele kol kola vererek, bu coğrafyada atılmaya çalışılan kötülük tohumlarına geçit verilmediğini dile getirdi.

Daha güzel günlere kapı araladıklarını vurgulayan Kandemir, "Ne yaparlarsa yapsınlar, terör örgütü neyi kullanırsa kullansın, o istismarlarına, yalanlarına geçit vermeyecek kardeşler topluluğu var karşılarında. Bu kadim toprakların bizi bir arada tutan farklılıklarımızı zenginleştiren, bizi bu coğrafyanın çocuklarını kökleriyle beraber burada kayıtla bütün değerlerin bekçiliğini yapan bir ailemiz var." dedi.

Kaya ve Kandemir, programın ardından kentten ayrıldı.

AK Parti heyetinin Yüksekova ziyareti (2)

Fatma Betül Sayan Kaya, Erkan Kandemir, Yüksekova, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:51 Kaynak: AA
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