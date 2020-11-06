AK Parti İl Başkanı İba DSİ Bölge Müdürü Kuran'ı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

İba, ziyarette yaptığı konuşmada, gerek Edirne'de gerekse Ankara'da kente yapılacak yatırımlar konusunda kurumları ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyaretlerdeki amaçlarının vatandaşların ve muhtarların ilettiği isteklere çözüm bulmak olduğunu belirten İba, şunları kaydetti:

"Yarın teşkilat üyeleri ile birlikte Lalapaşa ilçesinde olacağız. Yapımına başlanan Büyüköğünlü ve Doğanköy göletlerini yerinde inceleyeceğiz. Sıkıntıları çözmek adına yapılan ziyaretlerde karşılıklı görüşmeler büyük önem taşıyor. Sorunların tamamen çözülmesi için gereken her türlü desteği sağlayacağız."

Sıkıntıları çözmek adına yapılan ziyaretlerde karşılıklı görüşmelerin büyük önem taşıdığını belirten İba, sorunların tamamen çözülmesi için gereken her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu belirten Bölge Müdürü Kuran da, ziyaretler sayesinde sıkıntı ve eksiklikleri konuşma fırsatı bulduklarını aktardı.

Ziyarette, AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanı Erhan Ayyıldız, İl Genel Meclis Üyesi Secaattin Uyur ve Lalapaşa ilçesine bağlı köylerin muhtarları yer aldı.