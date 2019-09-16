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AK Parti İl Başkanı Sürekli'den İESOB'a ziyaret

2 saat önce

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (İESOB) ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Sürekli'den İESOB'a ziyaret, System.String[]

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (İESOB) ziyaret etti.

İESOB'den yapılan açıklamaya göre, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'yla görüşen Sürekli, esnaf sanatkarların toplumsal yaşamda farklı işlevlere sahip olduğuna dikkati çekti.

Sürekli esnaf sanatkarlara ayrı bir önem verdiklerini dile getirerek, "Esnaf sanatkarlar Türk toplumunun çimentosudur. Sadece ekonomik alanda değil, sosyal ve kültürel alanda üstlendikleri farklı işlevlerle toplumsal ağırlığı olan bir camiadır." ifadelerini kullandı.

Mutlu ise Ahilik Haftası'nda yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ahiliğin sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulmasını öngören, kökleri çok eskilere uzanan bir gelenek olduğunu anlattı.

Esnaf sanatkarların pek çok sorununun Hükümet tarafından dikkate alındığını belirterek teşekkür eden Mutlu, çözülmeyen sorunları ve esnaf kesiminin mevcut beklentilerini de iletti.

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:02 Kaynak: AA
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