AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Bakan Dönmez'e ziyaret - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, birtakım temaslar için gittiği Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz ve Ekonomi İşleri Başkanı Serkan Işık, Ankara ziyaretleri kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ziyaret etti. Ardından önceki dönem Bilecik Milletvekili, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ı ziyaret eden heyete Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da eşlik etti. Yapılan ziyaretler sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "Yoğun mesailerine rağmen şehrimize her daim vakit ayıran Sayın Bakanımız Fatih Dönmez'e teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm hemşehrilerimize selamlarını ilettiler" dedi. - BİLECİK