AK Parti İlçe Başkanı Subaşı Amcasını Kaybetti
32 dakika önce
AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşının amcası Mehmet Can Subaşı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
AK Parti Didim
İlçe Başkanı Maşallah Subaşının amcası Mehmet Can
Subaşı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mehmet Can Subaşı İncirliova
'da defnedildi.
AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşının amcası Mehmet Can Subaşı organ yetmezliği rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti. Subaşı, İncirliova aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Subaşı ailesi, yakın akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Daha sonra İncirliova Belediyesinin Taziye evinde, taziyeleri kabul edildi. AK Parti Aydın Milletvekili
ve Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Savaş
'ta Subaşı ailesine taziyede bulundu.
Tüm ailesiyle birlikte babası amcaları ve kardeşlerinin de hazır bulunduğu törende çok üzgün olduğu gözlenen Didim AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı; "Amcam Mehmet Can Subaşı 6 ay önce kalp hastalığı ve akciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi görmekteydi. Dün rahatsızlığı artarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi
acil servisine götürüldü. Orada yapılan tüm müdahalelere rağmen hakkın rahmetine kavuştu çok üzgünüm, beni telefonla arayarak, bizzat gelerek cenazemize katılan ve taziyelerini bildiren tüm dostlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:19 Kaynak: İHA
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