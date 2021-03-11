AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE ESENYURT'TA ZİYARETLERDE BULUNDU - Son Dakika

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE ESENYURT'TA ZİYARETLERDE BULUNDU

11.03.2021 19:03

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt'ta ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt'ta ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt'ta ziyaretlerde bulundu. İl başkanı Kabaktepe'ye ilk olarak, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ile başladı. Kabaktepe ardından Esenyurt Eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nu ziyaret etti. Kabaktepe, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin ailesini de ziyaret etti. Gün boyu ziyaretlerine devam eden Kabaktepe, Esenyurt TEM Bağlantı yolunda köpeği kurtarmak isterken arabanın çarptığı 8 yaşındaki Kerim Doğan'ın ailesini de ziyaret etti. Kabaktepe, son olarak Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ile görüştü.

2024'TE YİNE AK PARTİ'MİZİN ESENYURT ZAFERİNİN KUTLAYACAĞIZ

Gün sonu ziyaretleri değerlendiren İl başkanı Kabaktepe, AK Parti İstanbul 7'nci Olağan İl Kongresi'nden sonra ilk ziyaretimizi Esenyurt'ta yaptık. Esenyurt'ta yapmamız iki anlam ifade ediyor. Birincisi Esenyurt'un AK Parti İstanbul İl Başkanı Teşkilatı açısından değerini ifade etmek açısından önemli. Esenyurt sadece İstanbul'umuzun değil Türkiye'mizin en büyük ilçesi. Dolasıyla Esenyurt Türkiye'de en büyük sessiz devrimi yapmış, en büyük ekonomik yatırımları yapmış bir ilçe. AK Parti'nin 2024 seçimlerinde tekrar Esenyurt'u alacağının altını çizmek için ilk ziyaretimizi buraya yaptık. 2024'te yine burada AK Parti'mizin Esenyurt zaferinin kutlayacağız dedi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE ESENYURT'TA ZİYARETLERDE BULUNDU
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE ESENYURT'TA ZİYARETLERDE BULUNDU
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE ESENYURT'TA ZİYARETLERDE BULUNDU
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE ESENYURT'TA ZİYARETLERDE BULUNDU

Hisarcık, İstanbul, AK Parti, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE ESENYURT'TA ZİYARETLERDE BULUNDU - Son Dakika


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