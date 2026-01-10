AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı düzenlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarının katılımıyla kahvaltı programı düzenlendi.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, basın mensuplarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Acar, "Soğuk bir kış sabahında, gecenin en geç saatinde bir afet bölgesinde, bir adliye koridorunda, bir meydanda büyük bir fedakarlıkla görev yapan sizlersiniz. Bir fotoğrafın arkasındaki saatler süren bekleyişi, bir haberin arkasındaki teyit zincirini, bir canlı yayının arkasındaki görünmeyen emeği en iyi siz bilirsiniz." diye konuştu.

Gazetecilerin imkanların ötesinde büyük bir özveriyle görev yapan emekçiler olduğunu kaydeden Acar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün bu anlamlı günü kutlarken, dünya genelinde bu mesleğin ne kadar ağır bedellerle icra edildiğine de hep birlikte şahitlik ediyoruz. Geride bıraktığımız yıl, dünyada basın mensupları açısından maalesef kara bir yıl olarak tarihe geçti. İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü kanlı saldırılarda 270'e yakın gazeteci kardeşimizin hayatına kastetti. Bu tablo, hakikati boğmak isteyenlerin gerçeğin sesini kesmek için çocuk, kadın ya da gazeteci ayırt etmeksizin nasıl bir gaddarlığa büründüğünün en somut ispatıdır. Bizler Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu zulme karşı hakkın ve hakikatin savunucusu olmaya devam ediyoruz. Şehit olan tüm basın mensuplarına bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum."

Acar, içinde bulunulan dönemin Türkiye'nin küresel bir aktör olarak geleceğini inşa etmeye yönelik güçlü kararlılıklarını ortaya koyduğu bir dönem olduğuna dikkati çekerek, "Söz uçar, yazı kalır. Sizin emeğiniz tarihe düşülmüş birer nottur. Bugün yazdığınız her satır, çektiğiniz her kare görüntü, yıllar sonra bu dönemin en sadık tanığı olacaktır. Zor şartlarda, büyük fedakarlıklarla yürüttüğünüz bu onurlu meslekte her daim yanınızdayız. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman sonuna kadar açıktır. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü bir kez daha kutluyorum." ifadelerini kullandı. ???????

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de gazetecilik mesleğinin en kutsal meslekler arasında sayılabileceğini, gazeteciliğin öğretmenlik ve doktorluk gibi topluma fayda sağlayan, toplumun gelişim sürecine katkı sunan en anlamlı mesleklerden biri olduğunu söyledi.

Gazeteciliğin polislik ve askerlik gibi ölümle burun buruna gelinen değerli bir meslek olduğunu kaydeden Özdemir, "Bu vesileyle, böylesine anlamlı bir günde mesleğini icra eden kıymetli arkadaşlarımızı, yol arkadaşlarımızı özellikle hatırlamamız ve onlarla bir arada olmamız gerektiğine en kalbi şekilde inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Özdemir, Filistin'de hayatını kaybeden gazetecileri de andığını söyleyerek, "Terör devleti İsrail'in hedefinde gazeteciler de vardı. Dünyanın birçok ülkesinden 270 gazeteci orada hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gazetecileri bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve basın camiamıza başsağlığı dileklerimizi özellikle ifade ediyorum." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Arıdoru da gazetecilerin çok zor bir iş yaptıklarını, iletişimin gerçekten zor bir alan olduğunu belirterek, programa katılan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Programa, İstanbul'da faaliyet gösteren medya kuruluşlarının temsilcileri, muhabirler ve foto muhabirleri katıldı.