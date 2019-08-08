Son Dakika Haberleri: Ak Parti İstanbul Milletvekili Boyraz'dan Başkan Arı'ya ziyaret
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Ak Parti İstanbul Milletvekili Boyraz'dan Başkan Arı'ya ziyaret

1 saat önce

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Boyraz'dan Başkan Arı'ya ziyaret, System.String[]

Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Osman Boyraz'ı konuk etti. Ziyarette Başkan Arı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar dileyen Boyraz, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesine ev sahipliği yapan Nevşehir'in Arı'nın başkanlığı döneminde hayata geçirilecek olan yeni projelerle büyümesini sürdüreceğine inandığını vurguladı.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Arı ise, Milletvekili Boyraz'a teşekkür ederek ziyaretin anısına turkuaz kaftan hediye etti.

Osman Boyraz, Rasim Arı, Nevşehir, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:31 Kaynak: Bültenler
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