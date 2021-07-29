AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "Birilerinin iddiasının aksine her gün alandayız" - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe ziyaretlerine devam ettiklerini ve her gün alanda olduklarını ifade etti.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, il teşkilatı olarak ilçelerde vatandaşlarla buluştuklarını belirtti.

Son olarak Ödemiş, Kiraz, Beydağ ve Bayındır'ı ziyaret ettiklerini aktaran Sürekli, "Biz, milletin bağrından doğmuş bir partiyiz. Sokaklarımız, evlerimiz, tarlalarımız, atölyelerimiz bizim için en büyük hizmet ve çalışma platformu. Yazın kavurucu sıcağına rağmen, tüm kadrolarımızla hemşerilerimize, eski ve yeni yöneticilerimize, kanaat önderlerimize gidiyor, onları dinliyoruz. 2023 seçimlerine aylar kaldı. Birilerinin iddiasının aksine her gün alandayız. Herkesi kucaklıyoruz, dinliyoruz, paylaşıyoruz, sorun çözüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vefa olmadan başarının olmayacağını aktaran Sürekli, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve pratikle siyaset yapmayan hiçbir ekip başarılı olamaz. Geçmişine, emek verenlerine sahip çıkmayan önünü göremez. Partimizde hangi kademede olursa olsun geçmişte görev almış her isim, başımızın tacıdır. 2023'e az bir süre kaldı. Hazırlıklı olmalıyız, hızlanmalıyız. Çok seçim kazandık, çok hizmet yarışına girdik ve yüzümüzün akıyla çıktık. Bu seçimde de böyle olacak. Çünkü başımızda kararlılığı, cesareti ve hizmet adamlığı ile örnek bir dünya lideri var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde, ona ve milletimize layık teşkilat mensupları olmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Alanı bir dakika boş bırakmamalıyız. Milletimizle kucaklaşmalıyız. Buna ne sıcak ne de başka bir şey engel olamaz."