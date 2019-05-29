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AK Parti Kadın Kolları heyetinden Belediye Başkanı Arı'ya ziyaret

49 dakika önce

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları yöneticileri ile AK Parti Nevşehir ve Kırşehir Kadın Kolları Başkanları, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

AK Parti Kadın Kolları heyetinden Belediye Başkanı Arı'ya ziyaret, System.String[]
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları yöneticileri ile AK Parti Nevşehir ve Kırşehir Kadın Kolları Başkanları, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Kardeş Kadın Kolları Teşkilatları olan AK Parti Nevşehir ve Kırşehir teşkilatları tarafından Nevşehir Kadın Kolları İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katılmak üzere Nevşehir'e gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Nihan Turna Sakaltaş ve AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Neslihan Ay, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer ve beraberindeki parti yöneticilerinin de bulunduğu ziyarette, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Sakaltaş ve Kadın Kolları MKYK Üyesi Ay, seçimlerdeki başarısından ve yeni görevinden dolayı Başkan Arı'yı tebrik etti.

Kadın Kolları yöneticilerine teşekkür eden Başkan Arı, AK Parti Kadın Kollarının her seçimde olduğu gibi bu seçimlerde de büyük bir özveri ve gayretle çalıştığını belirterek, tüm kadın kolları yöneticileri ve üyelerine teşekkür etti.

Arı, daha sonra ziyaretin anısına kadın kolları yöneticilerine hediye takdiminde bulundu. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 Kaynak: İHA
Kırşehir, Nevşehir, AK Parti, Politika
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