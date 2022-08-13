AK Parti'li Altınöz, partisinin kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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AK Parti'li Altınöz, partisinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

13.08.2022 14:05
AK Parti'li Altınöz, partisinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, partisinin kuruluşunun 21. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, partisinin kuruluşunun 21. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınöz, mesajında, siyaset sahnesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında giren AK Parti'nin, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 21 yılı geride bıraktığını belirtti.

AK Parti'nin 21 yılda girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardığını aktaran Altınöz, şunları kaydetti:

"'Bir olduk 21 olduk' şiarıyla çıktığımız bu yolda ilk günkü heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Hamdolsun milletimiz de kuruluşumuzun üzerinden 16 ay geçmeden girdiğimiz ilk seçimde, partimizi açık ara farkla iktidara getirerek bize olan güvenini göstermiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde yeni Türkiye'nin 2023 vizyonu, ilk günkü heyecanla devam ediyor. Türk siyasi tarihinde daha önce olduğu gibi önüne birçok engel konulan, yok edilmek için her türlü senaryolar düzenlenen AK Parti'miz, milletimizin desteğiyle her zaman ayakta kalmayı başarmıştır."

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AK Partili Hayati Yazıcı, partisinin 21. kuruluş yılını değerlendirdi Açıklaması AK Partili Hayati Yazıcı, partisinin 21. kuruluş yılını değerlendirdi Açıklaması ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Ağustos 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Ağustos 2022
Kaynak: AA

AK Parti, Siyaset, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Altınöz, partisinin kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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