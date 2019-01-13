AK Parti Karaman Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti'nin Karaman belediye başkan adayı
ile ilçe belediye başkan adayları
törenle tanıtıldı.
AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık
, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
(KMÜ) 15 Temmuz Konferans Salonu'ndaki törende, vatandaşlarla tarih yazdıklarını, bu tarihin başlangıcının ise 14 Ağustos 2001 olduğunu söyledi.
AK Parti'nin adını milletin koyduğunu, daha bir yaşını doldurmadan Türkiye
'nin tek başına iktidara gelen partisi olduğunu ifade eden Çalık, "Bu, milletimizin sayesinde, milletimizin ferasetiyle oldu. Yüce Rabb'im nasip eyledi, milletimiz sandıkları doldurdu. Ak oylarla 16 yıldır iktidarımızda yürüyoruz. 16 yıldır yürüdük bu yolda." diye konuştu.
Çalık, 16 yılda 13 seçim geçirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Bu süreçte üç tane yerel, altı tane genel, üç tane referandum, bir cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamında milletimiz 'AK Parti' dedi. 16 yıl boyunca girdiğimiz seçimde milletimiz AK Parti dedi. 16 yıl boyunca bu seçimleri alırken, en önemli vesile milletimizin sesine kulaklarımızı kapamadık. Hiçbir zaman milletimizin sesine kulaklarımızı kapamadık ve kapamayacağız. 16 yılda 13 seçim yaparken birçok vesayet odağı ülkemizin, milletimizin başına musallat oldu. Bir taraftan vesayet odaklarıyla, terör örgütleriyle mücadele ettik. Terör örgütleriyle, vesayet odaklarıyla mücadele ederken aynı zamanda milletimize hizmet ettik. Çok yollar katettik. Eğitimden, ekonomiye, sağlıktan ulaşıma kadar birçok hizmeti milletimizle buluşturduk."
Konuşmasında, 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu anlatan Çalık, 2023'e kadar 4,5 yıl kesintisiz seçimin olmayacağını, bu süreçte millete hizmet edeceklerini bildirdi.
Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"2023'e kadar olağanüstü bir durum olmazsa ne genel, ne ara seçim ne de yerel seçim olmadan yolumuza devam edeceğiz. 31 Mart seçimlerinde sandıklara odaklanmalı ve o sandıklardan ak oyları çıkarmalıyız. Kapı kapı dolaştınız, 16 Nisan'da hükümet değişikliğine gittiniz. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi'ne devam' dediniz. 'Parlamenter sisteme bir son verelim' dediniz. Parlamenter sisteme son verdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne devam dedik. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan
'ı seçtiniz. Cumhurbaşkanını seçtik, arkasından milletvekillerimizi seçtik. Sırada yerel yönetimler var. Biz yerel yönetimlerde 31 Mart'ta Cumhurbaşkanımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla yola devam etmek istiyorsak 3 ay boyunca gece gündüz uyumadan çalışacağız."
Çalık, konuşmasının ardından merkez ile 5 ilçe ve 5 beldenin belediye başkan adaylarını kürsüye davet etti.
Karaman merkezden Mahmut Sami Şahin
, Ayrancı
'dan Yavuz Candan, Kazımkarabekir
'den Ali İhsan Alanlı
, Ermenek
'ten Uğur Sözkesen
, Sarıveliler
'den Hayri Samur
ve Başyayla
'dan Ahmet İpek
aday gösterildi.
Merkeze bağlı Akçaşehir
beldesinde Hikmet Yirşen ve Sudurağı
beldesinde Mehmet Derviş Ceyhan
, Ermenek'e bağlı Güneyyurt
beldesinde Ali Zeybek, Kazancı
beldesinde Muhittin Tuncel, Sarıveliler'ın Göktepe
beldesinde ise Bayram Şahin
AK Parti'nin adayları oldu.
Programa AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker
ve Selman Oğuzhan Eser
, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er
, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul
Çalışkan, partililer ile davetliler katıldı.