AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'in Ramazan Ayı mesajı - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle mesaj yayınladı.

Şeker, mesajında on bir ayın sultanı oruç ve Kur'an ayı mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevinç ve coşkusunu yaşadığını belirtti.

Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs belasından kurtulmasını dileyen şeker, şunları kaydetti:

"Cehennem kapılarının kapandığı, cennet kapılarının açıldığı, şeytanların zincire vurulduğu, 'Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş' olarak müjdelenen Ramazan ayı kalplerde sevgi, şefkat, merhamet ve paylaşma duygularının doruk noktaya çıktığı manevi arınma ve yücelme ayıdır. Aziz milletimizin tüm İslam aleminin ve Karamanlı hemşehrilerimin Ramazan ayını en kalbi duygularımla tebrik eder, bu mübarek ayın Aziz Milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan diler, ülkemizin ve tüm insanlığın salgın hastalık nedeni ile içinde bulunduğu bu zor durumdan en kısa zaman kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Allah'dan niyaz ediyorum."