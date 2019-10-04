AK Parti Kayseri Milletvekili Karayel Açıklaması

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, gazeteci Mehmet Metiner'in katıldığı bir televizyon programında Kayseri'yi eleştirmesine ilişkin, "Şehrimizi FETÖ ile anmak çok büyük bir talihsizlik, bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz Kayseri olarak FETÖ ile en çok mücadele eden şehirlerin başında geliyoruz." dedi.

Karayel, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'nin sanayisi ve çalışkanlığı yanında birçok örnek özelliği bulunduğunu belirtti.

Gazeteci Mehmet Metiner'in katıldığı bir televizyon programında Kayseri'yi Pensilvanya'ya benzetmesinin son derece ağır ve yakışıksız olduğunu vurgulayan Karayel, şöyle devam etti:

"Kayseri'mizden bahsedecekseniz eğer, Mevlana Hazretlerinin hocası Seyyid Burhanettin'den, Hunat Hatun'dan, Selçuklu'nun başkenti olmasından, Selçuklu eserlerinden, sanayisinden, ticaretinden, sanatından, ekonomisinden bahsetmemiz gerekir. Pastırmasından, sucuğundan, yağlamasından, mutfağından bahsetmemiz gerekir. Selçuklu başkenti olması hasebiyle birçok özelliğinin yanında insanının zekasından bahsetmemiz gerekir. Bunlar dura dura FETÖ'den bahsetmek ve şehrimizi FETÖ ile anmak çok büyük bir talihsizlik, bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz Kayseri olarak FETÖ ile en çok mücadele eden şehirlerin başında geliyoruz."

Karayel, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra da FETÖ ile mücadelede son derece hızlı şekilde çalışmalar yapıldığını, bütün şehirler gibi Kayseri'nin de üzerine düşeni yaptığını kaydetti.

Söylenen sözün ispatının olması gerektiğini anlatan Karayel, 15 Temmuz'dan beri bütün bu çaba ve mücadeleye rağmen Kayseri'nin adını FETÖ ile anmanın çok uygun bir davranış olmadığını bildirdi.

"Pensilvanya terimi, anlayan için çok ağır bir terim." diyen Karayel, "Ağzımızdan çıkanı son derece dikkatli seçmek durumundayız. Özellikle AK Parti'de daha önce milletvekilliği yapmış siyasilerin bu konu ile ilgili ellerinde bilgi, belge varsa bunları ilgili makamlara iletmelerini istiyoruz. İlgili makamlar, savcılarımız, polisimiz gerekli bütün çalışmaları yapacaktır. Adli süreç gerektirenlerle ilgili gerekli işlemler mutlaka yapılacaktır. Herhangi bilgi belge ortaya koymadan, şehri töhmet altında bırakmak bütünü ile şehri hedef göstermek yakışan bir davranışta değildir." ifadelerini kullandı.