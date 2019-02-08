AK Parti Kayseri Milletvekillerinden Kayseri Üniversitesi'ne Ziyaret
1 saat önce
Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, beraberinde AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer ile birlikte, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş
, beraberinde AK Parti Kayseri
Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel
ve İsmail Tamer
ile birlikte, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, Kayseri Üniversitesi'nin gelişimi ile ilgili Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile istişarede bulundular.
Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Milletvekillerine, Kayseri Üniversitesine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti ve Kayseri Üniversitesi'ni kısa sürede üniversite-sanayi-toplum bütünleşmesini sağlayacak şekilde geliştireceklerini ve hak ettiği yere getireceklerini söyledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:39 Kaynak: İHA
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