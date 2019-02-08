Son Dakika Haberleri: AK Parti Kayseri Milletvekillerinden Kayseri Üniversitesi'ne Ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekillerinden Kayseri Üniversitesi'ne Ziyaret

1 saat önce

Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, beraberinde AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer ile birlikte, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

AK Parti Kayseri Milletvekillerinden Kayseri Üniversitesi'ne Ziyaret, System.String[]
Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, beraberinde AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer ile birlikte, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, Kayseri Üniversitesi'nin gelişimi ile ilgili Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile istişarede bulundular.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Milletvekillerine, Kayseri Üniversitesine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti ve Kayseri Üniversitesi'ni kısa sürede üniversite-sanayi-toplum bütünleşmesini sağlayacak şekilde geliştireceklerini ve hak ettiği yere getireceklerini söyledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:39 Kaynak: İHA

İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Mustafa Elitaş, Kayseri, Güncel
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