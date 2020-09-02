AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, Fatih Dökümhanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Demirköy ilçesinde, İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi ve yerleşke içindeki tarihi camiyi ziyaret etti.

Turizme kazandırılması için düzenleme çalışmaları yapılan dökümhaneyi gezen Minsolmaz, camideki restorasyona ilişkin de yetkililerden bilgi aldı.

Minsolmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada dökümhanenin turizme kazandırılması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Tarihi caminin Valilik ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edildiğini belirten Minsolmaz, dökümhanenin Osmanlı'nın ilk savaş endüstrisi merkezi olduğunu ifade etti.

Tarihi Fatih Dökümhanesi

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı toplar ve gülleler, tarihi Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde yapıldı. Dönemin ileri teknolojisi kullanılan dökümhanede, 15. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıl sonlarına kadar aralıksız üretim gerçekleştirildi.