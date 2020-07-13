AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları üyeleri "Ayasofya" için şükür namazı kıldı - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları üyeleri, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle şükür namazı kılarak dua etti.

AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde sabah namazının ardından bir araya geldi.



Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle Kur'an-ı Kerim okundu. Partililer şükür namazı kılarak dua etti.

Etkinliğin ardından konuşan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş, Ayasofya Camisinin yeniden ibadete açılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak hizmet vermeye başladığını aktaran Akkuş, şunları kaydetti:

"Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı herkese sonuna kadar açık olacak. Bu kucaklayıcı tavır, aynı Ayasofya Camisi gibi ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı ve yürütme erklerinin yetkileri dahilinde aldığı kararlar, en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönmesi demek. Bu kararlara karşı verilen her türlü tepki Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali demektir."