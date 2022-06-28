AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, basın toplantısı düzenledi.

Kent merkezinde bir çay bahçesindeki toplantıda konuşan Ünsal, kent ile ilgili sorunların istişaresi ve fikirlerin değerlendirilmesi için bir araya geldiklerini söyledi.

Ankara Caddesi'nde bulunan Kırşehir Hükümet Konağı inşaatının tamamlanması için bakanlıklarla görüştüklerini aktardı.

Terme Caddesi'nde devam eden Turizm Meslek Lisesi'nin uygulama oteli inşaatının da kısa sürede tamamlanması için görüşmeleri sürdürdüklerini anlatan Ünsal, şunları kaydetti:

"AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ile birlikte Milli Eğitim Bakanımızı yakın zamanda ziyaret etmiştik. Bakanımız bu otelin tamamlanacağı sözünü verdi. En kısa sürede bitirilip, hizmete geçmesini istiyoruz. Öte yandan saha çalışmalarını sürdürüyoruz, vatandaşlarımızı, esnafımızı, çiftçilerimizi yerinde dinliyoruz. Bu yıl ocak, şubat aylarında kent genelinde bir çok çiftçimiz yoğun yağışlarda zarar görmüştü. 5 milyon liralık bir destek verileceğini anlatmıştık, bu konuda zarar tespiti yapılanlara ödemeler de kısa süre içinde yapılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Hanımefendiyi bu yıl da yapılacak Ahilik etkinliklerine davet ettik. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde partimizin milletvekili sayısını yeniden ikiye çıkarmak ve sonraki yıl yapılacak belediye seçimlerinde de yeniden belediyeyi kazanmak istiyoruz."

Toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik ve partinin il yürütme kurulu üyeleri katıldı.