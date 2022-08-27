AK Parti'li Başdaş'tan Konak Belediyesine çöp tepkisi - Son Dakika
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AK Parti'li Başdaş'tan Konak Belediyesine çöp tepkisi

27.08.2022 11:12
AK Parti'li Başdaş'tan Konak Belediyesine çöp tepkisi

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesinden, Hilal Mahallesi'ndeki çöp sorunun giderilmesini istedi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesinden, Hilal Mahallesi'ndeki çöp sorunun giderilmesini istedi.

Başdaş, mahallede gazetecilere yaptığı açıklama, geçen hafta sosyal medya hesaplarından yine aynı noktada paylaşım yaptıklarını hatırlattı.

Paylamışlarının ardından alanın Konak Belediyesi ekipleri tarafından temizlendiğini hatırlatan Başdaş, ardından yine kimliği belirlemeyen kişi ya da kişiler tarafından aynı yere ev ve inşaat atıklarının bırakıldığını kaydetti.

Hilal Mahallesi'nin İzmir'in merkezi olduğunu vurgulayan Başdaş, şöyle konuştu:

"İzmir'e bu çöplük yakışıyor mu? ya da bu Hilal Mahallesi'ne buradaki yaşayan vatandaş diğer bölgelerdeki yaşayan vatandaşlardan daha mı farklı? Yakışmıyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler zaten çöp demek. Bu da Konak Belediyesinin bir projesi sanıyorum. Çöp depolama alanı. Hemen evler var. Çocuklarımız yaşıyor. Onlar bu çöplük içinde yaşamaya hak ediyorlar mı? Bu sesimize kulak verin. En azından şu kötü görüntüyü buradan siz kaldırmıyorsanız, yapamıyorsanız bari bize bağlı olan, AK Partili belediyelerden çöp arabalarını getirip bu çöpleri kaldıracağız."

Mahalle sakini Ayşe Hardar da evinin bulunduğu sokağa sürekli çöp atıldığını anlattı.

Evinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşadığını belirten Hardar, "Bu çöpten bıktım artık. Atmayın diyorum. Muhtarlarda önlemini alamıyor. Ev fare kaynıyor. Belediye artık bir çare bulsun." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'li Başdaş'tan Konak Belediyesine çöp tepkisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: AK Parti'li Başdaş'tan Konak Belediyesine çöp tepkisi - Son Dakika
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