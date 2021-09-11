AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Beyşehir'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hançerli ile Beyşehir ile ilgili istişarelerde bulundu.

Milletvekili Özdemir, daha sonra Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde av tüfeği üretimi ve ihracatı gerçekleştiren firmaları ziyaret etti.

Özdemir, burada sohbet ettiği firma sahibi ve yöneticilerinden sektörle ilgili yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi aldı.