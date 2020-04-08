AK Parti Konya Milletvekili Samancı'dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Samancı mesajında, ülkede emniyet mensuplarının çalışma şartlarını ve özlük haklarını iyileştirme konusunda en büyük adımların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminden bugüne kadar süren AK Parti iktidarında atıldığını belirtti.

Çalışmaların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle daha ileriye götürüleceği inancını taşıdığını vurgulayan Samancı, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bugüne vazifeleri başında şehadete eren, gazi olan polislerimiz, emniyet müdürlerimiz oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bildiğimiz gibi teröristlerin ilk hedeflerinden birisi de Emniyet Teşkilatımız olmuştur. Sadece halkın güvenliği ve huzuru için değil, son günlerde de olumsuz sonuçlarını yaşadığımız dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da emniyet personelimiz aktif görev üstleniyor. Vatanımıza ve milletimize iç ve dış mihraklardan gelmiş olan her türlü tehdidi, cansiperane olarak karşılayan, değerli Emniyet Teşkilatı mensuplarımıza minnettarız. 10 Nisan Polis Günü ve Haftası vesilesi ile bir kez daha şehit polislerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazi olan polislerimize minnetlerimizi sunuyor, görevi başındaki tüm emniyet mensuplarımıza vazifelerinde kolaylıklar diliyorum. Polis Günümüz ve Haftamız kutlu olsun."