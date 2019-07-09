Son Dakika Haberleri: AK Parti Konya Milletvekili Samancı'nın Hüyük ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti Konya Milletvekili Samancı'nın Hüyük ziyareti

1 saat önce

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Hüyük ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Samancı'nın Hüyük ziyareti, System.String[]
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Hüyük ilçesini ziyaret etti.
Milletvekili Samancı, kendisine eşlik eden Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve partililerle ilçeye bağlı bazı dış mahalleleri ziyaret etti.
Samancı, ilçe merkezinin yanısıra ilçeye bağlı Budak, Çukurkent, İmrenler, Suludere mahallelerini gezdi.
Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Samancı, vatandaşlarla yerleşim merkezi ve bölgeye ilişkin istekleriyle ilgili istişare etti, hayata geçirilen ve geçirilecek olan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Samancı, ilçe merkezindeki esnafları da ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:21 Kaynak: AA
Gülay Samancı, AK Parti, Konya, Hüyük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'ın istifa ve yeni parti hamlesine AK Parti'den ilk yorum: Karşılığı yok İBB'nin ilk Meclis'i mahkemeye taşınacak HDP, 2 yıl sonra RTÜK'e üye gönderecek Numan Kurtulmuş'tan "Ali Babacan" çıkışı: İsteyen, istediği partiyi kurabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:43:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Konya Milletvekili Samancı'nın Hüyük ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]