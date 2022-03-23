AK Parti'li Akbaşoğlu: Sağlıkçıların durumunu iyileştirme, imkanlarını artırma çabasındayız - Son Dakika
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AK Parti'li Akbaşoğlu: Sağlıkçıların durumunu iyileştirme, imkanlarını artırma çabasındayız

23.03.2022 19:03
AK Parti'li Akbaşoğlu: Sağlıkçıların durumunu iyileştirme, imkanlarını artırma çabasındayız

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Sağlık mensuplarımızın durumlarını daha da iyileştirmeye, mali imkanlarını daha da artırmaya dönük bir çabanın içinde samimiyetle bulunduğumuz hakikattir" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Sağlık mensuplarımızın durumlarını daha da iyileştirmeye, mali imkanlarını daha da artırmaya dönük bir çabanın içinde samimiyetle bulunduğumuz hakikattir" dedi.

Çankırı Devlet Hastanesi bünyesinde hizmete giren, 'Koroner Anjiyografi Ünitesi' için açılış töreni yapıldı. Törene Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları katıldı. Koronavirüsle 58 gün mücadele ettiğini belirterek, nefes alıp vermenin ne kadar önemli olduğunu anladığını dile getiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Hem milletimize hizmet etmek, onların duasını almak hem de sağlık mensuplarımızın gerçekten hakkını tam manasıyla verebilme noktasında üstün gayret gösteren bir yönetim söz konusu. Sağlıkta şiddeti önlemeye dönük çeşitli düzenlemeler geçmişte yapıldı. Şu anda Meclis'imizde yeni bir düzenleme yapılması söz konusu. Aynı zamanda şiddeti önlemeye dönük çeşitli tedbirleri ortaya koyacak şekilde ceza kanununda da çeşitli değişiklikleri içerecek teklif Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Bu manada sağlık mensuplarımızın durumlarını daha da iyileştirmeye, mali imkanlarını daha da artırmaya dönük bir çabanın içerisinde samimiyetle bulunduğumuz hakikattir. Sağlık noktasında büyük devrimler gerçekleştirmiş bir iktidardır Ak kadrolar. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, birçok şehir hastanelerini ülkemize kazandırdık."

Vali Abdullah Ayaz da sağlığın ertelenebilecek bir hizmet olmadığını vurgulayarak tüm sağlıkçılara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve anjiyo ünitesinin hayırlı olmasını diledi.


AK Parti'li Akbaşoğlu: Sağlıkçıların durumunu iyileştirme, imkanlarını artırma çabasındayız
AK Parti'li Akbaşoğlu: Sağlıkçıların durumunu iyileştirme, imkanlarını artırma çabasındayız
AK Parti'li Akbaşoğlu: Sağlıkçıların durumunu iyileştirme, imkanlarını artırma çabasındayız
AK Parti'li Akbaşoğlu: Sağlıkçıların durumunu iyileştirme, imkanlarını artırma çabasındayız
AK Parti'li Akbaşoğlu: Sağlıkçıların durumunu iyileştirme, imkanlarını artırma çabasındayız
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Devlet Hastanesi, Milletvekili, AK Parti, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Akbaşoğlu: Sağlıkçıların durumunu iyileştirme, imkanlarını artırma çabasındayız - Son Dakika


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