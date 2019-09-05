Son Dakika Haberleri: Ak parti'li başkanın makam şoförü, bıçaklı saldırıda yaralandı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Ak parti'li başkanın makam şoförü, bıçaklı saldırıda yaralandı (2)

1 saat önce

VALİ TUTULMAZ VE BERABERİNDEKİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİAfyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halit Gülten, makam şoförü Metin Sansarcı'nın ağır yaralandığı bıçaklı saldırıdan yara almadan kurtulan Çay Belediye...

Ak parti'li başkanın makam şoförü, bıçaklı saldırıda yaralandı (2), System.String[]

VALİ TUTULMAZ VE BERABERİNDEKİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halit Gülten, makam şoförü Metin Sansarcı'nın ağır yaralandığı bıçaklı saldırıdan yara almadan kurtulan Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Tutulmaz, "İnşallah böyle vakalar bir daha yaşanmaz" dedi. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, Başkan Hüseyin Atlı ile görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.
'MAALESEF KÖTÜ BİR OLAY YAŞANDI'
Ziyaret sonrası Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Başkan Atlı, olayı şöyle anlattı:
"Bir esnaf arkadaş ve makam şoförümle beraber bir düğüne icabet etmek için yola çıktık. Çağlayan Parkı'nın girişinde birisi şu anda belediyemizce mahkum kadrosundan seçimlerden yaklaşık bir ay önce alınan bir memurumuz ve kardeşi, daha önce belediyede şirket personeli olarak çalışan 2 kardeş, alkollü bir şekilde önümüze geçti. Benle konuşmak istediklerini söylediler. Ben de kendilerine kibarca şu anda konuşmamın uygun olmadığını, yarın makamıma gelmelerini, dertlerinin ne olduğunu söylemelerini ve bu konuda yardımcı olacağımı ifade ettim. Aynı şekilde ısrarcı olduklarında makam şoförüm Metin Sansarcı benim söylediklerimi tekrar etti. Ona bu işe karışmamalarını söylediler. Biz hiç muhatap olmayarak yolumuza devam ettik. Düğüne katıldık. Düğün sonrası dönüşte aynı lokasyonda önümüze geçtiler. Yine konuşmak istediklerini söylediler. Yine Metin Sansarcı uyardı, 'Yarın gelin. Başkan Bey makamında size yardımcı olacağını söyledi' dedi. Bunun üzerine Metin Sansarcı'ya küfürlü bir şekilde 'Sen karışma, bu işe girme' dediler. Tartışma sonucu kavga çıktı. Şoförümüz Metin Sansarcı 2- 3 yerinden bıçak darbesiyle yaralandı. Biz araya girdik, ayırmaya çalıştık. Maalesef kötü bir olay yaşandı. İnşallah tekrar yaşanmaz diye düşünüyorum."
Diğer yandan kayıplara karışan Ali Ç.'yi yakalamak için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Mustafa Tutulmaz, Gürsel Yıldız, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkiz plakayla milyonluk vurgun yapan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı
Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip LPG'ye 3 kuruş zam geldi İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:19:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ak parti'li başkanın makam şoförü, bıçaklı saldırıda yaralandı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]