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Ak parti'li bozdağ: harekât uluslararası hukuka uygundur

1 saat önce

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı uluslararası hukuka uygundur ve meşru bir hakkın kullanımıdır" dedi.

Ak parti'li bozdağ: harekât uluslararası hukuka uygundur, System.String[]

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, " Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı uluslararası hukuka uygundur ve meşru bir hakkın kullanımıdır" dedi.

AK Partili Bekir Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bozdağ, bölgeyi teröristlerden temizlemek, Türkiye'deki Suriyeliler'in geri dönüşü için güvenli bölge oluşturmak, bölgede terör devleti kurulmasını engellemek, güvenliği ve huzuru sağlamak maksadıyla harekatın başladığını kaydederek, "Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı uluslararası hukuka uygundur ve meşru bir hakkın kullanımıdır. Uluslararası hukuk, Türkiye'nin yanındadır ve Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı onaylamaktadır. Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı davrandığını iddia, iftiradır" ifadelerini kullandı.

'HEDEF TERÖRİSTLERDİR'

Bozdağ, harekatta Türkiye'nin sivilleri hedef aldığı iddialarına tepki göstererek, şunları kaydetti: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgelerindeki Araplar, Türkmenler, Kürtler ve diğer etnik gruplar ile mazlumların koruyucusu Türkiye olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Araplar, Türkmenler, Kürtler ve diğer etnik grupların ve mazlumların da koruyucusu Türkiye'dir. Türkiye'nin hedefi, bölgedeki Kürtler, Araplar ve diğer etnik gruplar değildir. Türkiye'nin hedefi, terör örgütleri ve teröristler ile terör örgütleri ve teröristlere ait her tür silah, mühimmat ve teçhizatlardır. Bunun aksini iddia, Türkiye'ye iftiradır."

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA, -


Barış Pınarı Harekatı, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:06 Kaynak: DHA
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