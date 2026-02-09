AK Parti'li Durgut, tütün endüstrisini eleştirdi - Son Dakika
Politika

AK Parti'li Durgut, tütün endüstrisini eleştirdi

09.02.2026 15:31
AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Halk sağlığı, tütün endüstrisinin çıkarlarına teslim edilemez. Tütün endüstrisiyle gizli pazarlık olmaz. Şeffaflık ve hesap verebilirlik AB ve ülkemizin de taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin bir parçası ve şarttır." dedi.

Durgut, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 9 Şubat'ın "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olduğunu anımsatarak, sigaranın Türkiye'de yılda 90 binden fazla ölüme yol açtığına dikkati çekti.

Küresel tütün endüstrisini eleştiren Durgut, halk sağlığını korumaya yönelik düzenlemelerin çok uluslu şirketlerin kar hedeflerine kurban edilemeyeceğini belirtti.

Tütün endüstrisinin AB kurumlarını kullanarak ülkelerin sağlık politikalarına müdahale etmeye çalıştığını ifade eden Durgut, halk sağlığının pazarlık konusu olmadığını vurguladı.

Sigara yüzünden her yıl binlerce insan hayatını kaybederken, tütün endüstrisinin ise ürünleri için yeni pazarlar açmak, düzenlemeleri zayıflatmak ve hükümetlere baskı yapmak için çalıştığını söyleyen Durgut, şunları kaydetti:

"Biz buna izin veremeyiz. Bir milletvekili olarak açıkça söylüyorum, halk sağlığı, tütün endüstrisinin çıkarlarına teslim edilemez. Tütün endüstrisiyle gizli pazarlık olmaz. Şeffaflık ve hesap verebilirlik AB ve ülkemizin de taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin bir parçası ve şarttır. Türkiye, gençlerini ve toplumunu koruma hakkından vazgeçmeyecektir."

Durgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tütün ürünleriyle mücadeledeki tavrına da değinerek, Erdoğan'ın her zaman milletinin ve halk sağlığının tarafında olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

