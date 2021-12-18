Üye Girişi
AK Parti'li Yazıcı: "(Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana" - Son Dakika

AK Parti'li Yazıcı: "(Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana"

18.12.2021 17:05

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "ekonomik olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceği" iddiasına ilişkin, "Kesinlikle böyle bir şeyi gerektirecek bir durum yok ve bu konudaki bizim hassasiyetimiz geçmişte yaptığımız uygulamalarla da ortada duruyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "ekonomik olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceği" iddiasına ilişkin, "Kesinlikle böyle bir şeyi gerektirecek bir durum yok ve bu konudaki bizim hassasiyetimiz geçmişte yaptığımız uygulamalarla da ortada duruyor. Bunu aklından geçirenin aklından şüphe ederiz." dedi.

Yazıcı, Antakya Helena Center'da partisinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı" öncesinde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Partilerinin laftan ziyade hizmet ürettiğini belirten Yazıcı, bütün icraatlarının merkezinde insan olduğunu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" özdeyişini referans alarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yazıcı, asgari ücretin 4 bin 253 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Onunla ilgili işveren nezdindeki yükü hafifletmek ve asgari ücretin bu şekilde belirlenmesiyle alakalı etki alanlarını da yasal çerçeveye oturtmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu da milletimiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Hatay'ın önemli bir il olduğunu ifade eden Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte burada hemen yanımızda yaşanan insanlık onuruyla bağdaşmayan gelişmeler, insan hak ve özgürlüklerini devre dışı bırakan uygulamalar dolayısıyla Türkiye'ye sığınmış, göç etmiş 400 bin dolayında Suriyeli mülteci, misafir bulunuyor. Büyük bir yük Hatay'daki yöneticilerimizin üzerine. Elbette ki bu yükü merkezi hükümet imkanları ölçüsünde paylaşıyor. Bir taraftan da onların Türkiye topraklarına sığınmalarına sebep olan durumları ortadan kaldırmaya dönük hükümetimizin dış politika çalışmaları devam ediyor."

Yazıcı, 2023'te yapılacak seçimi anımsatarak, milletin teveccühüne mazhar olmak için çalışmalarını "Durmak yok yola devam." diyerek sürdürdüklerini ifade etti.

"Ekonomik OHAL'i aklından geçirenin aklından şüphe ederiz"

Bir gazetecinin, ekonomik OHAL iddialarına ilişkin sorusu üzerine Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bakın son derece absürt bir tartışma. Bunu şimdi araçsal olarak gündemde tutmaya çalışanlar var, olağanüstü hal uygulamaya gerektiren koşullar kesinlikle yok. Herkes yaptığıyla kendini refere eder, yani bizim referansımız yaptıklarımızdır, uygulamalarımızdır. AK Parti hükümeti, ilk hükümetimiz 58. hükümet, 3 kasım 2002 seçiminden sonra 18 Kasım'da kuruldu ve 26'sın da güvenoyu aldı. İki gün sonra yaptığı ilk icraat nedir biliyor musunuz? Uzun yıllardır Türkiye'nin doğu, güneydoğusunda devam eden olağanüstü hal yönetimine son vermiştir. Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana. Kesinlikle böyle bir şeyi gerektirecek bir durum yok ve bu konudaki bizim hassasiyetimiz geçmişte yaptığımız uygulamalarla da ortada duruyor. Bunu aklından geçirenin aklından şüphe ederiz. Bir akademisyen arkadaş öyle bir tweet atmıştı ama sonunda onun nasıl kontrolsüz, muhakemesi yapılmadan böyle bir tweet attığını kendisi de anladı. Türkiye'nin gündeminde böyle bir şey olamaz. Biz insan hak ve özgürlükleri için varız."

"Bütün faaliyetlerimiz milletin hukukunu korumak üzerinedir"

Yazıcı, ekonomideki tartışmalara yönelik bir soruyu da şöyle yanıtladı:

"Bunlar hassas konular, bu konuyla alakalı uzman ekipler elbet Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde, onu da bilgilendirmek suretiyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizim bütün faaliyetlerimiz milletin hukukunu korumak, sofrasındaki ekmeği büyütmek, sosyo-ekonomik hayatla ilgili önündeki engelleri kaldırmak, hayat standartlarını yükseltmek ve Türkiye'yi de Türkiye Cumhuriyeti olarak bulunduğu coğrafyada dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak üzerinedir. Çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz, bu hedefe varmak için en önemli unsurlardan bir tanesi de elbette ki devletimizin veya milletimizin ekonomik gücü, ekonomik kalkınmasıdır her şeyin önünde."

Bazı keyfi fiyat artışlarına yönelik bir yaptırımın olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bakın özgürlükler her alan için önemlidir. Bizim ekonomik çalışmalarımızın çerçevesini serbest piyasa ekonomik kuralları belirler. Dolayısıyla bu alan içinde icrai faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarımız, sanayicimiz, üretimimiz, pazarlamacılarımız, tümü, elbette ki bir taraftan yasal kurallarla hak hukuk gözetmek suretiyle ticari faaliyetlerini sürdürmelerini bekleriz, öte yandan da hepimiz bu toplumun belli noktalarında görev üstlenmiş faaliyet icra eden değer unsurlarıyız. Bu toplumun herhangi bir katmanına, kesimine zarar verecek durumlardan kaçınmalıyız. Bu da hukuk devleti olma gereğidir. Hak hukuka rağmen bu alanlarda yanlış yapanlar olursa elbette ki onları seyretmeyiz, onları takip ederiz."

Hayati Yazıcı'ya açıklaması sırasında TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ve Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz da eşlik etti.

Yazıcı, daha sonra basına kapalı gerçekleşen eğitim programında "AK Parti'nin Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konulu ders verdi.

AK Parti'li Yazıcı: (Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana
AK Parti'li Yazıcı: (Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana
AK Parti'li Yazıcı: (Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana
AK Parti'li Yazıcı: (Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana
AK Parti'li Yazıcı: (Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana
AK Parti'li Yazıcı: (Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana
AK Parti'li Yazıcı: (Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana
AK Parti'li Yazıcı: (Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana
AK Parti'li Yazıcı: (Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana
AK Parti'li Yazıcı: (Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana
AK Parti'li Yazıcı: (Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana
AK Parti'li Yazıcı: (Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana
AK Parti'li Yazıcı: (Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana
AK Parti'li Yazıcı: (Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana
AK Parti'li Yazıcı: (Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana

Hayati Yazıcı, AK Parti, Türkiye, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Yazıcı: '(Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:49 Fatih Terim'den şaşırtan tercih! Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler netleşti
17:42 ASELSAN, "Katar iddialarına" ilişkin hukuki süreç başlattı
17:23 Bergüzar Korel'den: Fazla eşyalarımdan kurtuldum, çoğu artık kolumun girdiği pantolonlarım
17:19 Son Dakika: Kadın futbolunun tarihteki ilk derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi
17:17 Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır
17:16 Pereira'nın derbi planları bozuldu! İşte sakatlanan Ferdi'nin sahalara döneceği maç
17:14 Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü
16:48 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki
16:23 Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 9 ilimiz
16:22 Ünlü isimlerin yılbaşı programlarından alacakları ücretler dudak uçuklatıyor
Pencere camını açık unutan İskoç polislerin cinsel içerikli oyunu görüntülendi! Kaybeden ilişkiye girdi Pencere camını açık unutan İskoç polislerin cinsel içerikli oyunu görüntülendi! Kaybeden ilişkiye girdi         
17:53
Fatih Terim'den şaşırtan tercih! Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler netleşti Fatih Terim'den şaşırtan tercih! Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler netleşti         
17:49
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta         
15:21
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 18:06:53. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Yazıcı: "(Ekonomik OHAL iddiası) Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement