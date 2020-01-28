AK Parti'li kadınlardan tanışma toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li kadınlardan tanışma toplantısı - Son Dakika

AK Parti'li kadınlardan tanışma toplantısı

6 saat önce

Çankırı Yaylakent beldesinde AK Parti'li kadınlar, tanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenledi.

AK Parti'li kadınlardan tanışma toplantısı, System.String[]

Çankırı Yaylakent beldesinde AK Parti'li kadınlar, tanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenledi.

Orta ilçesi ve Yaylakent beldesi AK Parti Kadın Kolları tarafından Belediye Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Çankırı Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan, birlik ve beraberlik içinde hizmet edeceklerini söyledi.

Güçlü Türkiye için sonuna kadar çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Çilhan, "AK Parti'nin temiz, dürüst, eşitlik olan siyasi görüşünü il, ilçemiz ve beldemizde daima millet, daima hizmet ilkesinin yanında olarak, daha iyi, daha güçlü Türkiye için çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

Programa Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, AK Parti Orta Kadın Kolları Başkanı Ülkü Yaman Koç ile belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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