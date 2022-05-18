AK Parti'li Karaaslan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Karaaslan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

18.05.2022 11:50
AK Parti'li Karaaslan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan mesajında, 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Tütün İskelesi'nde coşkuyla karşılayan Samsun'un evlatları olarak yaşadıkları gururu aynı heyecanla hissettiklerini belirtti.

Milli Mücadele'yi başlatan ilk adımın Samsun'da atıldığını ve Anadolu'nun tamamına yayıldığını hatırlatan Karaaslan, "Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak makus talihimizi değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin desteğini yanına alarak bu mücadeleyi zaferle taçlandırmış, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin inşası yolunda tarihi atılımlar gerçekleştirmiştir." ifadesini kullandı.

Kahraman ecdatlarının düşman karşısında imanıyla durarak cesaretle göğsünü siper ettiğini, ay yıldızlı şanlı bayrak uğruna mücadele verdiğini anlatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bağımsızlık inancımız, sarsılmaz kararlılığımız, birlik ve beraberliğimiz geçmişten bugüne milletimize zaferi getiren en önemli gücümüz olmuştur. Cesaretle, umutla ve tavizsiz şekilde sürdürdüğü her mücadeleyi başarıyla neticelendiren, geçmişi zaferlerle dolu aziz milletimiz bugün de aynı duygularla ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Ülkemizin aydınlık yarınları olan gençlerimizin bizi biz yapan değerlere, vizyon ve hedeflere sıkı sıkıya bağlı kalarak Türkiye'yi her alanda daha da ileri taşıyacağına, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağına ve elde edeceği yeni başarılarla milletimizi gururlandıracağına yürekten inanıyorum."

Karaaslan, 2019 yılında 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünü Samsun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve ülkenin dört bir yanından gelen gençlerle kutladıklarını hatırlatarak, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e ilerlerken yine en büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğimizle bu tarihi günü ruhuna uygun şekilde idrak edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, AK Parti, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Karaaslan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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