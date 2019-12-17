AK Parti'li Karaman:

AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, CHP milletvekillerinin Erzincan ziyareti sonrasında yaptıkları açıklamaların yanlış bilgiler içerdiğini belirterek, kentle ilgili iddialara cevap verdiler.

Çakır, Karaman ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı CHP milletvekillerinin Erzincan'ı ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamaların mesnetsiz olduğunu söyledi.

Türkiye'de brusella hastalığının öteden beri olduğunu ifade eden Çakır, son 5 yılda Erzincan'a ithal edilen 6 bin damızlık düvede herhangi bir hastalığın bulunmadığını dile getirdi. Çakır, "2019 yılı içerisinde 66 işletmedeki 233 büyükbaş hayvanda brusella hastalığı tespit edilmiştir. Üreticilerimize bu süre içerisinde 1 milyon 482 bin lira hastalık tazminatı ödemesi yapıldı. Erzincan'daki brusella hastalığı ülkemiz ortalamasının altındadır." dedi.

Çakır, Erzincan'ın büyükbaş hayvan varlığının 2014'te 101 bin iken 2018 yılında 114 bin 915'e yükseldiğini, küçükbaş hayvan varlığının da 318 binden 434 bine çıktığını kaydetti.

İliç ilçesindeki altın madenine yakın yerdeki köylülere 130 bin lira dağıtılarak, madene itiraz etmemelerine yönelik protokol imzalandığı iddialarının ortaya atıldığını anımsatan Çakır, "Bu ücret, oradaki altın madeninin, sosyal dokuya katkı olması amacıyla 50 bin lira hayvancılık, 40 bin lira yakacak ve 40 bin liraya yakın da yem desteğidir. Altın madeni, iddia edildiği gibi Sabırlı köyüne 1 kilometre değil 3,5 kilometre uzaklıktadır." dedi.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda da sürekli Erzincan ile ilgili asılsız ithamlarda bulunduğunu savunan Çakır, "Milletimizi kandırmaya yönelik, birkaç kişinin kafasını bulandırma adına mesnetsiz, asılsız olaylara giriyorlar. Bu da toplum tarafından kabul görmüyor. Kabul görseydi girdikleri seçimleri kazanırlardı." ifadelerini kullandı.

"Sorunları iş birliğiyle çözmeye çalışacağız"

AK Parti Erzincan Milletvekili Karaman da diğer şehirlerde olduğu gibi büyüyen ve gelişen Erzincan'da da bazı problemlerin olabileceğini, kendilerinin de bu sorunları iş birliğiyle çözmeye çalışacaklarını söyledi.

Erzincan'da pancar üretiminin yarı yarıya düştüğü iddialarını hatırlatan Karaman, 29 Kasım'da Şeker Fabrikaları Genel Müdürü ve yardımcıları ile kentteki ilgililerin katıldığı bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Karaman, Erzincan'ın son 5 yıldaki pancar ekim alanlarının da bu toplantıda ele alındığını dile getirerek, "2014'te 56 bin 800 dekarlık alanda şeker pancarı ekimi yapılırken 2018'de 60 bin 105, 2019'da 60 bin 870 dekar pancar ekimi yapılmış. İlimizde ekilen tüm ürünler, fabrika tarafından alınıyor. Rakamlara bakıldığında ilimizde şeker pancarı ekim alanlarında, CHP milletvekillerinin dediği gibi, herhangi bir düşüş söz konusu değil, son 5 yılda yüzde 10 civarında da artış var." dedi.

Erzincan'da üretilen şeker pancarının polar değerinin arttığını, ton başına birim fiyatın 320 lira olduğunu vurgulayan Karaman, "Beklentimiz, CHP milletvekillerinin iddialarının tam tersine, artış olacak. CHP milletvekilleri eksik bilgilerle kafa karışıklığı oluşturmaya çalışmaktadırlar. CHP milletvekillerine diyoruz ki, kendi seçim bölgelerinizdeki sorunlarla ilgilenin." diye konuştu.

Erzincan'a, AK Parti hükümetleri döneminde sağlıktan eğitime, ulaştırmadan tarıma, spordan turizme kadar pek çok alanda gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin bilgi veren Karaman, şunları kaydetti:

"Necip milletimiz ve özellikle Erzincanlı hemşehrilerimiz yapılanları biliyor ve takdir ediyor. Biz seçim bölgemiz Erzincan'daki her konunun takipçisiyiz. CHP milletvekilleri bir bilgiye ihtiyaç duyarsa bizden doğru bilgiyi temin edebilirler. CHP'nin hesap hatası yıllardan beri var zaten; biz anlatmaktan usanmıyoruz. Yapılan işler hükümetimizin gurur kaynağıdır. Yanlış bilgilerle hemşehrilerimizin kafasını karıştırmak CHP'ye bir şey kazandırmaz."