Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Kaya'dan bayram mesajı
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti'li Kaya'dan bayram mesajı

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, dargınların barıştığı bayram günlerini iyi değerlendirmeli, sevgi ve saygıyı yüreklerimizde diri tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Kaya'dan bayram mesajı, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, dargınların barıştığı bayram günlerini iyi değerlendirmeli, sevgi ve saygıyı yüreklerimizde diri tutmalıyız." ifadelerini kullandı.
Kaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan-ı Şerif'i uğurlamanın hüznünün, bayrama kavuşmanın eşsiz sevincinin yaşandığını belirtti.
Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği, hoşgörü ve kardeşlik duygularının anlam kazandığı müstesna günler olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:
"Yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, dargınların barıştığı bayram günlerini iyi değerlendirmeli, sevgi ve saygıyı yüreklerimizde diri tutmalıyız. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da vefa borcumuzun daim olduğu şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, yaşlılarımızı ve yetim evlatlarımızı unutmamalı, onları ziyaret etmeli ve yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz. Öte yandan bayram ziyareti için yola çıkacak vatandaşlarımıza trafik kurallarına özen göstermelerini önemle hatırlatıyor, sevdiklerine mutlulukla kavuşmalarını diliyorum. Aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:38 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK'nın seçim kurulu ile ilgili son kararına AK Parti'den itiraz 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit! Aydos Ormanı'nda yangın Melen Çayı'nda korku dolu anlar! Kaya parçası durdurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 17:10:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Kaya'dan bayram mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]