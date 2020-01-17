AK Parti'li Kaya: Suriyelilere yaptığımız yatırımlar 40 milyar doları aştı (2) - Son Dakika

'TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMASIN İSTİYORLAR'

"Ekim ayının başında, gerek sınır güvenliğimizi korumak ve terör koridorunu ortadan kaldırmak gerekse Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönebilecekleri güvenli bir bölge oluşturmak adına 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın cesareti, dik duruşu ile sahada, dünyanın en güçlü denilen iki ülkesiyle anlaşmaya oturtan diplomatik zekasıyla da masada sergilediği liderlik sayesinde büyük bir oyunu da bozduk. Hemen yanı başımızda oluşturulmaya çalışan terör koridoruna izin vermeyeceğimizi ortaya koyduk."

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin farkında olan dış güçlerin, farklı yollarla Türkiye'yi durdurma planı yürüttüğünü dile getiren AK Parti'li Kaya, "Türkiye güçlü olmasın hatta Türkiye diz çöksün, istiyorlar. Bunun için çok fazla mücadele verenler var. 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykıran Cumhurbaşkanımızı kendilerince cezalandırmak istiyorlar. Adeta 'Erdoğansız' bir Türkiye için Türkiye'den yerli iş birlikçilerle birlikte uğraşan dış güçler oldu" diye konuştu.