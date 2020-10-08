AK Parti'li Kırkpınar'dan müjde gibi açıklama - Son Dakika

AK Parti'li Kırkpınar'dan müjde gibi açıklama

08.10.2020 13:10
AK Parti'li Kırkpınar'dan müjde gibi açıklama, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar'dan müjde gibi bir açıklama geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar'dan müjde gibi bir açıklama geldi. Kırkpınar ve arkadaşları tarafından hazırlanan kanun teklifiyle kırsalda yaşayan vatandaşların beklentileri karşılık buldu.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, kanun değişikliği ile vatandaşların taleplerini kanunlaştırıp köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde sosyo-ekonomik faaliyetleri kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade etti. Kırkpınar, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda değişikliğe gidildiğini duyurdu. Kırkpınar, "Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilecek. Orada yaşayan vatandaşlarımız kırsal mahalle statüsü ile faaliyetlerini ve yaşamlarını sürdürecek" dedi.

Vergi muafiyeti

O bölgede yaşayanlar için emlak vergisi muafiyeti ya da indirimi uygulanacağına dikkat çeken Kırkpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanlar gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile tarımsal üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler Emlak Vergisi'nden muaf olacak. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanacak. Kırsal mahalle olarak belirlenen yerlerde, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmayacak. Diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli olacak. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük tarifenin iş yerleri için yüzde 50'sini, konutlar için yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenecek. Ayrıca, diğer hak, sorumluluk ve imtiyazların korunmasına devam edilecek."

Kırsal yaşam cazip hale getiriliyor

Milletvekili Kırkpınar, özellikle İzmir'de ilçelere ve kent merkezine uzak yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların bu anlamda ciddi sıkıntılar çektiğine de vurgu yaparak, "Bunu yaparak kırsal yaşamı daha cazip hale getiriyor, köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinde sosyal hayatı ve sosyo-ekonomik faaliyetleri daha da kolaylaştırıyoruz. Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için yerel yönetimlere yetki veriyoruz. Yerinden yönetimi özendirmek için ilçe belediye meclislerine yetki veriyoruz. Bu düzenlemeyle tarıma, hayvancılığa ve üretime katkı sağlamak maksadıyla da oradaki yaşamı kolaylaştırıyoruz. Bu düzenleme ile aslında dezavantajlı konumda olan bu alanları avantajlı konuma getirmeyi amaçladık. Sahada vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde bu ve benzeri taleplerin olduğunu gördük ve çalışma başlattık. Su fiyatlarının vergi ve harçların ve benzeri maliyetlerin azaltılmasına yönelik yoğun bir çalışma yaptık. Bu teklifimizi komisyonumuzda kabul edip ve genel kurula sevk ettik. Düzenlemeden yararlanacak olan tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" diyerek açıklamasına son verdi. - İZMİR

AK Parti'li Kırkpınar'dan müjde gibi açıklama

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- Kaynak: İHA

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