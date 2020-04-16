AK Parti'li Mustafa Canbey:

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin sağlık çalışanlarının koruma altına alındığını söyledi.

Canbey, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık personeline karşı işlenilen suçlarda hapis cezalarının ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Vatandaşların sağlık alanında yapılan hizmetlerin farkında olduğunu bildiren Canbey, şunları kaydetti:

"Bugün salgına karşı da büyük bir mücadele veriyoruz. Ülkemiz AK Parti iktidarları döneminde yaptığı yatırımların meyvesini alıyor. Bugün dünya ile kıyaslandığında son derece iyi durumdayız. Hem ilaç hem sağlık teçhizatı hem de hastane bakımından Allah'a şükür her türlü imkana sahibiz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır."