AK Parti'li Özkaya, sosyal ağlarla ilgili düzenlemede hedeflerini anlattı - TBMM - Son Dakika

AK Parti'li Özkaya, sosyal ağlarla ilgili düzenlemede hedeflerini anlattı - TBMM

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, sosyal medya konusunda yapılmak istenen düzenlemeyle sosyal ağların Türkiye'de bir muhataplığının bulunacağını, bu muhataplığa mahkeme kararlarının ulaşacağını, şikayet et-kaldır ile ilgili sistemin daha...

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, sosyal medya konusunda yapılmak istenen düzenlemeyle sosyal ağların Türkiye'de bir muhataplığının bulunacağını, bu muhataplığa mahkeme kararlarının ulaşacağını, şikayet et-kaldır ile ilgili sistemin daha iyi işleyeceğini, daha şeffaf bir düzenin oluşacağını ve devletin, reklam gelirlerinden de vergi alabileceğini belirtti.

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Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kuruluş felsefesinde "bütün yasaklarla mücadele etmek, özgürlükleri savunmak ve genişletmek" olduğunu söyledi.

Sosyal medyanın yasaklanmasının asla söz konusu olmadığını vurgulayan Özkaya, yapılmak istenen düzenlemeyle özgürlüklerin devam etmesi, bireysel hakların, kişinin onur, şeref ve haysiyetinin korunması ile kamu düzeninin sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi.

2014'te Twitter'a getirilen erişim engelini anımsatan Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde mahkemeye başvurularının olduğunu, onlarca erişimi engelleme ve içerik çıkarma kararları alındığını ve bunların hiçbirisinin Twitter tarafından uygulanmadığını belirtti.

Özkaya, sosyal ağların inanılmaz şekilde etkileşimli ve hızlı olduğuna, bir haberin ve olayın bu ağlar üzerinden çok hızlı yayıldığına dikkati çekerek, sahte hesaplar nedeniyle yalan haberlerin kaynağının tespit edilemediğini söyledi.

Bu noktada "yer sağlayıcı" kavramının önem arz ettiğinin altını çizen Özkaya, şöyle konuştu:

"Twitter, Facebook, Google, Youtube gibi bütün ana yer sağlayıcıların hafıza merkezi ABD'de. Diyorlar ki, 'Biz hafıza merkezi neredeyse oranın kanununa tabiyiz'. Türkiye'de yayın yapacaksınız, Türkiye'de kişilik haklarını ihlal edeceksiniz, Türkiye'de kamu düzenini bozacaksınız, Türk mahkeme kararlarını tanımayacaksınız, Türkiye'den reklam geliri elde edeceksiniz ama hiç Türkiye'de kanunlara uymayacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerinde Türk mahkemelerinin kararları uygulanması gerekir. Türk yargısının, egemenliğinin mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Amacımız, mahkeme kararları uygulansın, müracaat edilsin, bir haksızlık varsa ilgili kurum bunu derhal kaldırabilsin. Varsa itirazı, oluşturulacak merciye bildirsin, gerekiyorsa mahkemeye taraflar gidebilsin ama hızlı bir şekilde sonuç alınabilsin. Türkiye'de bir muhataplıkları olsun."

"Twitter Türkiye'de şube açacaktı"

Özkaya, Twitter'a erişim yasağı uygulandığı 2014'te, Twitter'ın başkan yardımcısıyla birlikte bir heyet Türkiye'ye geldiğinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yöneticileriyle kendisinin de yer aldığı bir toplantı yapıldığını, bu toplantıda Twitter başkan yardımcısının, "Siz bizi bir kriminal şirket gibi gösterdiniz, ticari değerimiz düşüyor, biz Türkiye'ye gelmek istiyoruz ancak şirketimizin mali durumları zayıf, lütfen bunu kaldırın, biz bu sorunu çözmek istiyoruz." dediğini aktardı.

Anayasa Mahkemesinin, hakaret içerikli paylaşımlara yönelik o dönem verdiği "ifade özgürlüğü" kararının 15 gün daha bekletilmesi durumunda Twitter'ın Türkiye'de şube kuracağını anlatan Özkaya, "Anayasa Mahkemesinin FETÖ'cü başkanvekili ve komisyon başkanlığının yönlendirilerek verilen o kararının sonucunda, Türkiye o günden bugüne kadar uluslararası operasyonların merkezi olmaya devam ediyor. Bu bir sonuç oldu. Anayasa Mahkemesinin diğer üyeleri böyle düşünmedi ama sonuç oraya geldi." diye konuştu.

"Herkese uygun olan hukuk sistemi onlara da uygun olacak"

Ali Özkaya, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesi geldiğinde bu sosyal ağların Türkiye'de bir muhataplığının olacağını belirterek, bu muhataplığa mahkeme kararlarının ulaşacağını, şikayet et-kaldır ile ilgili sistemin daha iyi işleyeceğini, sık sık kendi sosyal ağlarında, web sayfalarında şikayete yönelik sonuçları açıklayacaklarını, daha şeffaf bir düzenin oluşacağını vurguladı. Özkaya, ayrıca düzenlemeyle devletin reklam gelirlerinden de vergi alabileceğini dile getirdi. Özkaya, "Herkese uygun olan hukuk sistemi onlara da uygun olacaktır. Onlar da bir itirazları varsa mahkemeler, Türk yargısı herkese açıktır, itirazlarını yapacaklar." dedi.

Düzenlemeyle sosyal medya üzerinden suç işlemenin de azalacağına işaret eden Özkaya, "Bugün insanlar, sanki sosyal medyalarda suç işlediklerinde suç olmayacağını zannediyor. Burada kişilerin kimlik bilgilerine ulaşıldığı takdirde kişi diyecek ki, 'ben suç işlersem sonucuna katlanacağım'. O sebeple suç işlemek azalacak. Hızlı bir şekilde söz konusu mesajlar kaldırılacak." diye konuştu.

Almanya'da 2018'de yürürlüğe giren sosyal ağlar kanununa işaret eden Özkaya, bu kanunda 50 milyon avroya kadar para cezası ve 5 yıla kadar hapis cezalarının bulunduğunu aktardı.

Özkaya, "Her hal ve şartta Twitter buraya gelmeli. Resmi muhataplık oluşturulmalı, daha sonraki; ceza, hukuk kısmı, şikayet et-kaldır kısımları da bunların hepsi düzenlenmeli. Bu konudaki toplumsal sıkıntıyı hep beraber çözmeliyiz. Vatandaşlarımız şunu bilsin ki AK Parti bütün özgürlüklerin teminatıdır, savunucusudur. İfade özgürlüğü en geniş manada, demokratik toplumun önemli bir değeridir. Bu değeri daha üst noktaya çıkarmak bizim açımızdan önemli." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:55 Kaynak: AA

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