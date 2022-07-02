AK Parti'li Şahin, Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
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AK Parti'li Şahin, Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu

02.07.2022 14:33

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Hane halkımızı, vatandaşımızı, dar gelirlimizi, sabit gelirlimizi, emeklimizi, memurumuzu, işçimizi korumaya devam edeceğiz.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Hane halkımızı, vatandaşımızı, dar gelirlimizi, sabit gelirlimizi, emeklimizi, memurumuzu, işçimizi korumaya devam edeceğiz." dedi.

Şahin, Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'ye 20 yıldır hizmet ettiklerini belirten Şahin, Ankara'yı diplomatik olmasının yanı sıra tarımın, savunma sanayinin ve eğitimin de başkenti haline getirdiklerini söyledi.

Ankara'daki günlük hayatın günden güne daha da zorlaştığını ifade eden Şahin, "CHP'li Mansur Yavaş, kötü bir sosyal medya balonudur, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı değil, sosyal medyanın sanal başkanı olmayı tercih etmiştir." diye konuştu.

Başkentin son üç yıldır en temel belediyecilik hizmetlerinden mahrum bırakıldığını söyleyen Şahin, seçimlerden önce verilen vaatlerin yerine getirilmediğini aktardı.

"Muhalefet, cumhurbaşkanı adayını açıklayamadı"

Muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masanın ülke meselelerine ilişkin gerçekçi bir çözüm önerisi getiremediğini anlatan Şahin, muhalefete, seçimlere bir yıldan az süre kalmasına rağmen, cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadıkları eleştirisinde bulundu.

Asgari ücretin yüzde 30'luk artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini anımsatan Şahin, "Hane halkımızı, vatandaşımızı, dar gelirlimizi, sabit gelirlimizi, emeklimizi, memurumuzu, işçimizi korumaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin her alanda masada ve sahada olduğunu dile getiren Şahin, Finlandiya ve İsveç ile NATO üyeliğine ilişkin yapılan anlaşmalarla ilgili tartışmalara da değindi. İlgili ülkelerin anlaşma şartlarını yerine getirmediği takdirde "Teröre kol kanat geren ülkelerin NATO'ya üye olamayacağı" tezlerini bir kez daha masaya sunacaklarını dile getiren Şahin, bunu herkesin anladığını, ancak muhalefetin anlayamadığını söyledi.

Programın sonunda, partiye en fazla üye kazandıran ilçe teşkilatlarına plaket takdim edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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