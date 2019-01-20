Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Şahin: Chp, Yalan, İftira ve Hakareti Kurumsallaştırdı

AK Parti'li Şahin: Chp, Yalan, İftira ve Hakareti Kurumsallaştırdı

1 saat önce

AK PARTİ Genel Sekreteri Fatih Şahin, "CHP kurduğu fonla birlikte artık kendi siyasetinde yalanı, iftirayı ve hakareti kurumsallaştırmış oldu.

AK Parti'li Şahin: Chp, Yalan, İftira ve Hakareti Kurumsallaştırdı, System.String[]
AK PARTİ Genel Sekreteri Fatih Şahin,  "CHP kurduğu fonla birlikte artık kendi siyasetinde yalanı, iftirayı ve hakareti kurumsallaştırmış oldu. Böyle bir anlayıştan bu ülkeye bir fayda gelir mi? Gelmez" dedi.

AK Parti Amasya İl Başkanlığı tarafından Hamit Kaplan Spor Salonu'nda il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. CHP'nin siyasi tarihe kara bir leke olarak geçecek bir uygulamaya imza attığını söyleyen Şahin, "Partide iftira ve hakaret fonu kurdu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun haksız, hukuksuz, ithamlarına, hakaretlerine, iftiralarına adeta destek olmak amacıyla bunları fonlamak amacıyla milletvekilleri ödeme yapmakla mükellef kılındı. CHP kurulan bu fonla birlikte artık kendi siyasetinde yalanı, iftirayı ve hakareti kurumsallaştırmış oldu. Böyle bir anlayıştan bu ülkeye bir fayda gelir mi? Gelmez. Bu anlayışın ne kendilerine ne kendi partilerine ne ülkemize ne de milletimize asla hiçbir faydası dokunmayacaktır" dedi. - Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

Hamit Kaplan, Amasya, Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Şahin, Politika
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