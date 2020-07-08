AK Parti'li Turan: Adı 'çoklu baro' değil, reform paketi - Son Dakika

AK Parti'li Turan: Adı 'çoklu baro' değil, reform paketi

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan baro düzenlemesine ilişkin, "'Çoklu baro' değil adı, reform paketi olarak değerlendiriyoruz.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan baro düzenlemesine ilişkin, "'Çoklu baro' değil adı, reform paketi olarak değerlendiriyoruz. Bugün, yarın, olmadı cuma biter. Kavgasız, gerginlikten uzak, ifade hürriyeti kullanacak zemin olursa biz dinlemeye hazırız" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, boralarla ilgili düzenlemeleri içeren yasa teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu. Turan, teklifin 28 maddeden oluştuğunu, barolara büyük ivme kazandıracağını ve birtakım sorunları çözeceğini düşündüklerini bildirdi. Turan, "'Çoklu baro' değil adı, bir reform paketi olarak değerlendiriyoruz. Yeni teklife göre 5 binden fazla üye varsa 2 bin imza ile baro kurulacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde olduğu gibi Almanya'da olduğu gibi baro başkanlarının eşit temsili var. Anadolu baro başkanları üç ilin baro başkanı tahakkümü altında kalıyor. Bu bir reform paketi. Daha soğuk akılla bakıldığında herkesin makul yaklaştığı bir teklif. Barolar birliği başkanları eşit temsil edilsin. Marjinal bazı baro başkanlarının sicillerine baktığınızda 'başörtülü avukat yemin edemez' dediklerini biliyoruz. Bugün, yarın olmadı cuma biter. Kavgasız, gerginlikten uzak ifade hürriyeti kullanacak bir zemin olursa biz dinlemeye hazırız. Yoksa süreleri aşan, hakaret eden kim varsa cevabını alacaktır. Kanunla ilgili konuşacakları dinlemeye hazırız" diye konuştu.

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'FETÖ İTHAMI UCUZ İTHAMDIR'

AK Parti'li Turan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 30 baro başkanıyla saatlerce toplantı yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul baro başkanı gelmediyse ne yapalım? 'Kapıya geldiler, almadılar' deniliyor. Metin Feyzioğlu aradı, Meclis Başkanı ile görüştü ve üç arkadaş çağrıldı. İstanbul baro başkanı kabul etmedi. Bunun adına 'artistlik' deyince kızıyorlar. Böyle dünya yok. Kanuna, pandemiye aykırı. 'Gelmezsen sen bilirsin' dedik. 'Bu kanun geçerse barolar marjinalleşir' dediler. Zaten bir kısmı marjinal değil mi? Diyanet açıklamasında değerlerimize hareket eden bunlar değil mi? Daha neyin marjinali olacaklar? Barolar bölünecek mi? Hayır. Bölünme zorunluluğu yok, bölünme hakkı var. Baroların gayrimenkulleri ne olacak? Hiçbirine dokunulmuyor, şu anki barolar devam edecek. Bir diğer ağır itham; bu kanunda FETÖ ruhu varmış. Bir dernek geçmişte teklif hazırlamış onunla bizimkinin zerre alakası yok. Tüm mallarına el koyuyor o teklif. Ne kadar ucuz bir ithamdır bu."


Meclis Genel Kurulu, Bülent Turan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan: Adı 'çoklu baro' değil, reform paketi - Son Dakika

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