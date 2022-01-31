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AK PARTİ'Lİ TURAN: TROLL'Ü AÇIKLAYACAĞIM, DERKEN TROLL ORDUSU KARŞISINDA OLDUĞUNU GÖRDÜ - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ TURAN: TROLL'Ü AÇIKLAYACAĞIM, DERKEN TROLL ORDUSU KARŞISINDA OLDUĞUNU GÖRDÜ

31.01.2022 16:35

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Dün muhalefet lideri çıkmış, 'Troll ve troll başını açıklayacağım' diyor.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Dün muhalefet lideri çıkmış, 'Troll ve troll başını açıklayacağım' diyor. Üzülerek takip ettim. Her gün gariban bir mutfaktan fotoğraf veren, arkada eski mutfaktaki dolapların olduğu paylaşım yaparken, dün günlüğü 100 bin lirayı bulan odadan yayın yaptığını kendi arkadaşları deşifre etti. Tabiri caizse troll'lendi. Troll'ü açıklayacağım, derken tam bir troll ordusunun karşısında olduğunu kendisi görmüş oldu" dedi.

Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi tarafından 12 dönüm alanda yapılacak kapalı pazar yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene; AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan AK Parti'li Turan, muhalefet partilerini eleştirerek, "Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarını yaparken, dünyanın en uzun köprüsünü 1915 Çanakkale Köprüsü'nü daha erken nasıl açarız, derdinde konuşurken, birileri de bizi bu konuda eleştirmek, 'daha iyisini yapalım' deme ihtimali, imkanı varken, 'Yok efendim oturma düzeni nasıl olacak?'. 'İsim sırası mı, soy ismi sırası mı, boy sırası mı, ayak numarası sırası mı' diye tartışma yapıyorlar. Buradan söylüyorum; yapacağınız iş ne boy sırası ne ayakkabı numarası, en çok yalan atan, en çok iftira yapan kim varsa o sıraya göre o işleri yapın. Artık geldiğimiz yerde maalesef iyi yaptığımıza 'iyi', kötüye 'kötü' değil her şeye kızan, her şeye hakaret eden, her şeyi eleştiren bir anlayış maalesef ülkemizin gündemini boğuyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Daha bir sandalyeyi paylaşamayan insanların, bir iktidarı nasıl paylaşacakları sizin takdirinize sunuyorum" dedi.

'KENDİ ARKADAŞLARI PAYLAŞTI'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'troll' açıklamaları üzerinden eleştiren AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün başka bir muhalefet lideri çıkmış, 'Troll ve troll başını açıklayacağım' diyor. Üzülerek takip ettim. Her gün gariban bir mutfaktan fotoğraf veren, arkada eski mutfaktaki görüntülerin ve dolapların olduğu bir paylaşım yaparken, dün günlüğü 100 bin lirayı bulan odadan yayın yaptığını kendi arkadaşları deşifre etti. Tabiri caizse troll'lendi. Troll'ü açıklayacağım, derken tam bir troll ordusunun karşısında olduğunu kendisi görmüş oldu. Kendi arkadaşları paylaştı fotoğrafı. Benim en çok üzüldüğüm ne oldu biliyor musunuz? En çok hanımefendiye üzüldüm. Bir gecede bir otele o parayı vereceğine, ver onu hanımefendiye, o dolapları değiştirsin. Daha iyisi olmaz mıydı? Biz sosyal medya yasası düzenledik. İncelemeden, hemen karşı çıktılar. Şimdi ifade ediyorum. Troll'den ve troll başından rahatsızsan gel, o sosyal medya düzenlemesine destek ver, beraber geçirelim ama bizim o sosyal medya düzenlemesine 'evet' der mi? Demezler. Neden? Troll de bunlar troll başı da bunlar. İsteriz ki ülkemizde bu tarz gereksiz kavgalar olmadan yolumuza devam edelim."

AK PARTİ'Lİ TURAN: TROLL'Ü AÇIKLAYACAĞIM, DERKEN TROLL ORDUSU KARŞISINDA OLDUĞUNU GÖRDÜ
AK PARTİ'Lİ TURAN: TROLL'Ü AÇIKLAYACAĞIM, DERKEN TROLL ORDUSU KARŞISINDA OLDUĞUNU GÖRDÜ
AK PARTİ'Lİ TURAN: TROLL'Ü AÇIKLAYACAĞIM, DERKEN TROLL ORDUSU KARŞISINDA OLDUĞUNU GÖRDÜ
AK PARTİ'Lİ TURAN: TROLL'Ü AÇIKLAYACAĞIM, DERKEN TROLL ORDUSU KARŞISINDA OLDUĞUNU GÖRDÜ
AK PARTİ'Lİ TURAN: TROLL'Ü AÇIKLAYACAĞIM, DERKEN TROLL ORDUSU KARŞISINDA OLDUĞUNU GÖRDÜ
AK PARTİ'Lİ TURAN: TROLL'Ü AÇIKLAYACAĞIM, DERKEN TROLL ORDUSU KARŞISINDA OLDUĞUNU GÖRDÜ
AK PARTİ'Lİ TURAN: TROLL'Ü AÇIKLAYACAĞIM, DERKEN TROLL ORDUSU KARŞISINDA OLDUĞUNU GÖRDÜ
AK PARTİ'Lİ TURAN: TROLL'Ü AÇIKLAYACAĞIM, DERKEN TROLL ORDUSU KARŞISINDA OLDUĞUNU GÖRDÜ
AK PARTİ'Lİ TURAN: TROLL'Ü AÇIKLAYACAĞIM, DERKEN TROLL ORDUSU KARŞISINDA OLDUĞUNU GÖRDÜ

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Muhalefet, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ TURAN: TROLL'Ü AÇIKLAYACAĞIM, DERKEN TROLL ORDUSU KARŞISINDA OLDUĞUNU GÖRDÜ - Son Dakika


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