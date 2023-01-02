AK Partili vekile suikast girişimi son anda önlendi! Olayın altında PKK'nın kirli pazarlığı varmış - Son Dakika
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AK Partili vekile suikast girişimi son anda önlendi! Olayın altında PKK'nın kirli pazarlığı varmış

02.01.2023 20:04

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a yönelik suikast son anda önlendi. Tutuklanan Suriye uyruklu 3 şahıstan biri olan R.B., kardeşinin PYD/YPG'li bir terörist tarafından kaçırıldığını, vekil Yıldız'a suikast yapılması karşılığında serbest bırakılacağını söylediğini ifade etti.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda, illegal yollarla Türkiye geçtiği tespit edilen Suriye uyruklu M.M.İ. ve M.M.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan örgüt mensupları sorgularında, PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren "Hacı" kod adlı örgüt mensubunun, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız için suikast talimatı verdiğini itiraf etti.

SUİKAST İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİLER

Suikastı gerçekleştirmek için Türkiye'ye geldiklerini anlatan teröristler, Hacı kod adlı teröristin Suriye uyruklu R.B. aracılığıyla kendilerine para gönderdiğini söyledi. Bunun üzerine R.B. de gözaltına alındı.

VEKİLE SUİKAST KARŞILIĞINDA KARDEŞİNİ SERBEST BIRAKACAKLARMIŞ

R.B.'nin Suriye'de bulunan kardeşi H.B.'nin, PYD/YPG terör örgütü içerisinde Suriye'de faaliyet gösteren 'Serhildan' kod adlı örgüt mensubu tarafından kaçırıldığı ve serbest bırakılması karşılığında Vekil Yıldız'a eylem yapılması amacıyla kendisinden keşif yapmasını istediği öğrenildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu 2'si örgüt mensubu olmak üzere 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, AK Parti, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AK Partili vekile suikast girişimi son anda önlendi! Olayın altında PKK'nın kirli pazarlığı varmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili vekile suikast girişimi son anda önlendi! Olayın altında PKK'nın kirli pazarlığı varmış - Son Dakika
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