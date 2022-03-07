AK Parti'li Yayman: "Hatay'daki barajlar hızla doluyor" - Son Dakika
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AK Parti'li Yayman: "Hatay'daki barajlar hızla doluyor"

07.03.2022 15:01
AK Parti'li Yayman: "Hatay'daki barajlar hızla doluyor"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kentteki barajların hızla dolduğunu bildirdi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kentteki barajların hızla dolduğunu bildirdi.

Yayman, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, barajların yoğun yağışların da etkisiyle hızla dolduğunu ifade ederek suyun dikkatli kullanılması durumunda bu yıl DSİ sulama havzalarında su sorunu yaşanmayacağını kaydetti.

Geçen yıl 51 vilayette çok büyük kuraklık yaşandığını ve çiftçiler tohum dahi ekemediğini anlatan Yayman, "Pek çok çiftçimiz maalesef kuraklık nedeniyle ürünlerini hasat edememişti. Ancak Hatay'da bu sorun fazla hissedilmemişti. Tahtaköprü Barajı'na temmuz-ağustos aylarında 50 milyon metreküp suyun Menzelet Barajı'ndan getirilmesiyle küresel kuraklık hafif atlatılmıştı." dedi.

Son yağışların ümit verdiğini aktaran Yayman, bugün itibariyle Tahtaköprü Barajı 115 milyon metreküp, Büyükkaraçay Barajı 50 milyon metreküp ve Yarseli Barajı 25 milyon metreküp su depolandığını belirtti.

Mart ve Nisan yağışlarıyla özellikle Tahtaköprü barajımız daha da dolacağını vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"Her şeye karşı olan CHP Zihniyeti, Büyükkaraçay 'Barajı bitmedi, baraj yapılmayacak' dedi. 'Baraj su tutmadı' dediler. Ancak barajda şu an 50 milyon metreküp su dolu. Samandağ'a su vermek için yapılan barajdan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Samandağlıları cezalandırmak için su veremiyor. Halkımız herkesin gerçek yüzünü görsün."

Yayman, yapımı tamamlanan ve dolan barajların çiftçinin sulama derdini bitireceğini söyleyerek, "Ben de bir çiftçiyim. Köyde yaşıyorum. Çiftçimizin derdi benim derdimdir. Çiftçimizin yanındayız. Set yükseltmesi yapılarak su tutma kapasitesi 450 milyon metreküpe ulaşan Tahtaköprü Barajı'mız da inşallah son yağışlarla dolacak ve yaza sorunsuz gireceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Yayman: 'Hatay'daki barajlar hızla doluyor' - Son Dakika


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