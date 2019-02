AK Parti Maçka'da Seçim Startını Verdi

AK Parti Maçka Seçim Bürosu yoğun katılım ile açıldı.Maçka'da düzenlenen açılış programına AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu , Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan , AK Parti Maçka İlçe Başkanı Sedat Kongur, MHP Maçka İlçe Başkanı Muharrem Koç , AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı Sefa Küçükali, AK Parti Maçka Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Adıgüzel, AK Parti Maçka Koordinatörü Kamil Kansız, AK Parti Maçka Kadın Kolları Başkanı Hülya Koç, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.Açılış programında konuşan İlçe Başkanı Sedat Kongur, "Maçkamızda her zaman büyük başarılara imza attık. Önümüzde ki yerel seçimlerde yine büyük başarılar imza atacağız" ifadelerini kullandı.Maçka'da dev hizmetler gerçekleştirdiğini ifade eden Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Bugün bu yoğun katılım için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz biliyoruz ki belediyecilikte çığır açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın öğrencileriyiz. Ona yol arkadaşı olabilmek bizler için büyük gurur. Şuna emin olun; AK Belediyecilikten başka, bu topraklara hizmet edebilecek Ak kadro ve anlayış yoktur. Biz Maçka'da hiçbir zaman keskin bir siyaset yapmadık. Bizim siyasetimiz ortasında her zaman milletimiz oldu. Biz insanlara AK Belediyecilik hizmetlerini sunabilmek için geldik. Büyükşehir Belediyemiz tekrar AK Parti ve Sayın Murat Zorluoğlu ile birlikte yine Trabzonumuza hizmet etmeye devam edecek. Maçka'da sizlerin desteği ile birlikte 2014 bugüne kadar girdiğimiz her seçimden oylarımızı yükselterek, en son yüzde 72 dayanan oyumuz ile birlikte sizlerden destek aldık. Eminim 2019 Mart yerel seçimlerinde de oylarımızı artırarak yine sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi."Önemli seçim"AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, "Yeni bir seçimin arifesindeyiz. Seçime de kısa bir süre kaldı. Milletvekillerimizin siz Maçkalılara çok selamı var. Çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan adaylarımızı açıkladı. Maçka'da daha önce gençlik kollarımızda çalışmış, Maçka'da ilçe başkanlığımızı yapmış ve Belediye Başkanı olarak göreve devam eden Koray Koçhan'ı açıkladı. Dolayısıyla bundan sonra yapacağımız tek şey var. Teşkilat anlayışıyla birlik ve beraberlik içerisinde Koray Koçhan başkanımızın yanında olmak. Maçka'da hem belediye başkanımıza hem partimize bugüne kadar çok büyük destekler verdiniz. 31 Mart seçiminin bir özellik var. 31 Martta Yeni hükümet sistemin ilk seçimi olacak. Dolayışla 24 Haziran seçimlerinin bir devamı gibi düşünülmesi gerekir. Ondan sonra uzun bir zaman seçim olmayacak. Sadece projelerimiz ve işlerimiz ile uğraşacağız. Daha verimli bir dönem olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliği anlayışı ile verdiği talimatları hep birlikte yürüteceğiz. Biz size hizmet etmek için buradayız" diye konuştu.Konuşmaların arından AK Parti Maçka Seçim Bürosu'nun açılış kurdelesi kesildi. - TRABZON